Aslı Bekiroğlu, yaşadığı siber zorbalıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti

Aslı Bekiroğlu geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşamış, telefonundaki tüm özel fotoğraflar sanal ortama sızdırılmıştı. Yaşadıkları karşısında dik duran Bekiroğlu, o günlerden sonra ilk kez, yüzü olduğu bir markanın lansmanında görüntülendi.

Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.

Kendisine yapılanın bir siber suç olduğunu savunan birçok ünlü de Aslı Bekiroğlu’na, #sibersucaortakolma etiketi altında birleşerek destek vermişti.

Yüzü olduğu Simple markasının lansmanında yer alan Bekiroğlu’na destek için yakın dostları Enis Arıkan, İrem Derici gibi ünlü isimler de yer aldı. Marka temsilcisinin kendisine yönelttiği, “Biz şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz” yorumuna, “Tabii ki çok zor bir dönem geçirdim. Fakat bu dönemden sonra farklı bir yerden bakıyorum” dedi.

Bekiroğlu, aldığı binlerce desteğin kendisine çok iyi geldiğini belirtirken şöyle konuştu:

* Gerçekten kötü bir dönem geçirdim ve bu destek dünyadaki iyiliğe inanmamı sağladı diyebilirim. Çünkü sosyal medyada insanlar sınır tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar ve yargılıyorlar.

* Bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim.

* “İyi kalpli ol” çağrısı yapmak istedik, çünkü herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz onları konuşmamız lazım.

“SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALDIĞIM İÇİN AĞZIMI DİKTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM”

Lansmana katılan bir diğer ünlü isim de İrem Derici oldu. Aslı Bekiroğlu’nun yaşadığı dönem hakkında konuşan Derici, bu tarz kriz dönemlerinde markaların genellikle reklam anlaşmalarını iptal etmesine tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, “Türkiye’nin herhalde en çok dalga geçilen kadınlarından biriyim. Siber zorbalığın en dibini görmüş bir kadınım. Üç yıl önce 40 kiloya kadar düşüp 30 gün yoğun bakımda yatıp ölümden dönmeme sebep olan bir durumdu” diyerek kendi tecrübeleriyle Aslı Bekiroğlu’na destek verdi.

İrem Derici, zamanında aldığı tepkilerin de bir tür siber zorbalık olduğunu savunurken şöyle konuştu:

* 3 kez burun ameliyatı oldum sırf bu siber zorbalıklardan dolayı. Bir dönem ağzımı diktirmeyi düşündüm ama böyle bir şey olmadığı için yapamadım. Artık çelik bir duvar ördüm. Akıl sağlığımı yitirdim bir dönem. Psikolojik tedavi gördüm. Son bir yıldır daha iyiyim.

İngiliz kozmetik markası Simple, siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu’na, “İyi kalpli ol” sloganıyla kampanya başlatarak ‘yanındayız’ mesajı vermeyi ihmal etmedi.