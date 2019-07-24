Behzat Ç’den merak uyandıran fragman! Behzat Ç yeni sezon ne zaman?

"Bir Ankara Polisiyesi" olan Behzat Ç dizisi 6 yıl aradan sonra yeniden ekrana dönüyor. Dizi 25 Temmuz Perşembe günü Blu TV'de yayınlanacak. Diziseverlerin Behzat Ç'yi izlemek için Blu TV'ye üye olması gerekiyor. İşte Behzat Ç dizisinin yeni fragmanları...

Behzat Ç dizisi yeniden başlıyor! Inter Medya'nın yapımcılığında Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Erdal Beşikçioğlu olmak üzere oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizi BluTV'de yayınlanacak.

BEHZAT Ç YENİ SEZON FRAGMANI

Behzat Ç, 1985 yılında Polis Akademisi’nden mezun olmuş, cinayet bürosunda görev yapmakta olan bir polistir. Hizmet verdiği süre içerisinde almış olduğu cezalar nedeniyle hep başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polislerle beraber Ankara’da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.

Behzat’ın makam odasındaki masasında isimliği ancak soyadının ilk harfi olan Ç harfine kadar görülebilir. Gerisinin üzerine yapışık Gençlerbirliği rozeti bulunur. Ayrıca Berna’nın mezarı, telefon rehber kayıtları, imzalarda da Ç.’nin gerisi görülmez. İmza atarken, isim yazarken bir aksilik olur (kalem biter vb…). Herhangi bir evrakta soyadı buzlanır. Dizide ise soyadının bahsi geçmemiştir.

Yazar Emrah Serbes’in dostu olduğu bilinen Murat Uyurkulak’a göre, şair Ayhan’a, babasının ismi olan Behzat Çağlar’dan dolayı bir saygı duruşudur.