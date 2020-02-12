Benim Adım Melek 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 20. son bölüm izle

Benim Adım Melek dizisinin 20. bölümü ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde;Halil, Mirza ve Melek locadaki eşyaları toplarlar. Bu sırada locaya gelen Alpay ve Kenan, Halillerin vazgeçtiğini anlarlar. Alpay’ın Kenan’ı arkasına alarak kurduğu locayı alma planı gerçekleşmek üzeredir. Peki Benim Adım Melek 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek son bölüm izleme ekranı...

TRT 1 ekranlarında her çarşamba ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinin bu akşam 20. bölümü izleyiciyle buluştu. Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Evdeki hazırlığın kendisi için yapıldığını öğrenen Defne, şok geçirir. Defne, yüreğindeki dinmek bilmeyen fırtınaların içinde kalırken kendini bir de Alpay'ın oyununun içinde bulur. İşte Benim Adım Melek 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

BENİM ADIM MELEK 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 20. BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 20. BÖLÜM ÖZETİ

Seyitali ve Cumali locaya gelmiş ve locayı alacaklarını söylemişlerdir. Ancak bir şartları olmuştur. Melek artık locada çalışmayacaktır. Halil, Mirza ve Melek locadaki eşyaları toplarlar. Bu sırada locaya gelen Alpay ve Kenan, Halillerin vazgeçtiğini anlarlar. Alpay'ın Kenan'ı arkasına alarak kurduğu locayı alma planı gerçekleşmek üzeredir.

Erdal'ın sürpriz gelişi, Mithat ve Seyran ilişkisini etkiler. Seyran, çaresizdir. Evdeki hazırlığın kendisi için yapıldığını öğrenen Defne, şok geçirir. Defne, yüreğindeki dinmek bilmeyen fırtınaların içinde kalırken kendini bir de Alpay'ın oyununun içinde bulur. Hayatın önüne çıkardığı tüm engellere rağmen dik durmaya çalışan Melek, yıllar sonra ilk kez sırt sırta veren Seyitali ve Cumali'nin şartı karşısında ne yapacak?

Defne, kendisine düzenlenen bu oyunun içinden nasıl kurtulacak? Hafız'ın mirasına kimler sahip çıkacak?