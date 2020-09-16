Boğaz’da parti veren Şevval Şahin: Abartıldığı kadar vaka yok

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral önceki gün Bebek'teydi. Şahin, verdikleri partiden sonra 10 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını söyledi ve "Abartıldığı kadar vaka yok" dedi.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin 30 Ağustos’ta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum gününü Boğaz’da kiraladıkları bir villada kutlamıştı. Kalabalık arkadaş grubunun katıldığı kutlama sonrası Marcus Aral’ın yaptırdığı corona testi pozitif çıkmış, partiye katılanlar büyük panik yaşamıştı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Şevval Şahin de 21. yaş gününü arkadaş grubuyla kutlayıp sosyal medyadan paylaşınca yeniden okların hedefi oldu. Sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulan Şahin, konunun çok abartıldığını belirterek kendini savundu.

15 gün karantinada kalan Şevval Şahin ve sevgilisi, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Üstü açık araçlarıyla sahilde turlayan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“10 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI”

Partinin çok abartıldığını söyleyen Şevval Şahin, şöyle konuştu:

* İki kere negatif çıktım. Erkek arkadaşım pozitif çıktı o da şu an atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok. Toplam 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif.

* Doğum günü partileri aslında bir parti değildi. Evin dışında açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yaptım. Kalabalık değildi ve gerçekten sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı. Pozitif olan kimse gelmedi.

* O partide yayıldığını hiç kimse ispatlayamaz. Biz de bilmiyoruz. Belki o partide, belki başka bir partide etkinlikte yayıldı. Şu an hepimiz sağlığı yerinde ve tedbirliyiz.

* Uzun zaman çok kalabalığın içine girmem. Doğum günümü de çok yakınlarımla yaptım. Açık alanda olmasına önem veriyorum. Bizim için de zor bir süreçti. 12-13 gün karantinada kaldım. Sevgilim de 14 gün kaldı.