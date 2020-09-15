Burcu Kıratlı’dan Şevval Şahin’e: “Gerçekten böyle bir cahillik yok”

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yeniden parti düzenleyen Şevval Şahin'in "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı" açıklaması şaşkınlık yarattı. Oyuncu Burcu Kıratlı, çifte sert tepki gösterdi ve şöyle dedi: "Gerçekten böyle bir cahillik yok."

Manken Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde bir parti düzenlemiş ve partiye corona virüsü taşıyan isimler katılmıştı. Partinin ardından Yiğit Marcus Aral da corona virüsüne yakalanmıştı. Çift, önceki gün yine parti verdi.

ABARTILACAK BİR ŞEY YOKMUŞ!

Şevval Şahin, bu partiyle ilgili tepki çeken bir savunma yaptı. Uçankuş’a konuşan Şahin, iki kez test yaptırdığını ve ikisinin de negatif çıktığını, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın ise corona virüsünü atlattığını söyledi.

Şahin, “Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani… Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız. Şu an hepimizin sağlığı yerinde” dedi.

‘TOPLUMUN GÖZ ÖNÜNDEN ÇEKİLSİNLER’

Oyuncu Burcu Kıratlı, Şahin’in bu sözlerine çok sert tepki gösterdi. Instagram hesabından Şahin’in açıklamasını paylaşan Kıratlı, şöyle yazdı:

“Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek bir insan olmak zorunda olduğunu anlayamamışlar. Toplumun göz önünden çekilsinler. Yazık… Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek ya! 10 kişi az mı? Ülkemize bu kadar tedbirli davranın diye bas bas bağırırken. Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Konserler iptal, setler erteleniyor… Bir çok emekçi işsiz kalıyor. Biraz hassasiyet…”