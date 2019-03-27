Cansu Dere: Mehmet Akif Alakurt’la o dönem bile…

Ayaküstü verdiği röportajda yeni dizinin müjdesini veren Cansu Dere “Önümüzdeki sene ekrana dönüyorum. Projelerden daha çok senaryoyla ilgileniyorum. Bana bir senaryo geliyor, işin kişisel platform mu yoksa kanal mı olacağına ben karar vermiyorum. Bu yüzden ekranda ya da internette olmak benim için fark etmiyor. Hepsi olur. Önemli olan hikaye…” şeklinde konuştu.

ESKİ ROL ARKADAŞI MEHMET AKİF ALAKURT HATIRLATILINCA…

Dere, eski rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt’un Türk kadını hakkındaki tepki çeken açıklaması hatırlatılınca ise şunları söyledi: “Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum. O yüzden yorum yapmayayım”

Mehmet Akif Alakurt’un tepki çeken açıklaması ise şöyleydi: “Çıkarlarını elde edene kadar mükemmeli oynayan, her fikrini onaylayan ve hep ‘Ben de öyle düşünüyorum' diyen, zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin. Ciğerlerini bilirim.”