Çarpışma dizisinin oyuncuları Çukur dizisi tanıtımında…

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’u izlediğimiz Çarpışma dizisi ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip edilse de reyting sıralarında bir türlü istenen yerlere gelemedi. Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen istenen başarıyı yakalayamayan dizinin yapım şirketi Ay Yapım da çok güvendiği ve önemli miktarda para yatırdığı dizisini kurtarmak adına ilginç bir yönteme başvurdu.

ÇARPIŞMA’DAN ÇUKUR’A…

Lastik içinde dönüp duran eli silahlı adamların görüntüsüyle sosyal medyada alay konusu olan Çukur dizisinin yeni bölümünde izleyicileri şaşırtan ilginç anlar yaşandı. Dizinin geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Çarpışma dizisinde izlediğimiz ve Onur Saylak’ın canlandırdığı Veli karakteri ile usta oyuncu Ali Sürmeli’nin hayat verdiği Cansız karakteri Çukur dizisi oyuncularıyla sohbet ederken görüldü. Reyting listesinde üst sıralarda olan Çukur’un oyuncuları ile diyaloga da giren ikilinin bu görüntüleri yapım şirketinin bir diğer yapımı olan Çarpışma’ya biraz hareket ve seyirci katma çabası olarak yorumlandı.