Cem Yılmaz isyan etti! “Allah sizi kahretsin”

Köşe yazarı Onur Baştürk, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği belirtilen Ozan Güven’e olayın ortaya çıkmaması için Cem Yılmaz’ın yardım ettiğinin konuşulduğunu iddia etti.

‘ALLAH SİZİ KAHRETSİN'

Baştürk'ün bu yazısına tepki gösteren Cem Yılmaz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak isyan etti. Yılmaz yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi, “Allah sizi kahretsin ya…Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış. Dun “arkadaşım” olsa ne olur, şiddetin tarafı mı olur…Yazdığım halde…olay mahkemede olduğu halde, bunları yazıyorsunuz. Dava etsem “Ay ben öyle duydum” diyerek kaçacaksın” ifadelerini kullandı.

