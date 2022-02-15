Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında olay gecesinin en önemli tanığı dinlendi

Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasındaki karşılıklı şiddet davasında gecenin tek görgü tanığı Güven'in şoförü Hasan Doğan dinlendi.

Hayati ARIGAN

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Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “hakaret”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ozan Güven’in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında, “yaralama” suçundan dava açılmıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Deniz Bulutsuz anne, baba ve arkadaşlarıyla katıldı. Ozan Güven ise duruşmaya katılmadı.

“HERHANGİ BİR TARTIŞMA OLMADI”

Duruşmada Ozan Güven’in şoförü Hasan Doğan tanık olarak dinlendi.

Ozan Güven ile 17 yıldır birlikte çalıştıklarını söyleyen Hasan Doğan, “Olay günü Ozan Bey ve Deniz Hanım’ı yemeğe bıraktım. Saat 23.00 gibi mekandan alıp arkadaşlarının evine götürdüm. Ben de yukarı çıktım. Hep beraber oturduk. Bir ara ev sahibi Ramazan Bey, ‘Siz nasıl tanıştınız?’ diye sordu. Deniz Hanım, ‘İlk başlarda benim başka ilişkim vardı’ deyince, Ozan Bey de, ‘Nasıl seviştiğinizi de anlat istersen’ diyerek espri yaptı. Konu orada kapandı. Herhangi bir tartışma olmadı” dedi.

“SÜREKLİ ‘BEN BİR ŞEY YAPMADIM’ DİYORDU”

Bulutsuz ve Güven’i eve bıraktıktan sonra kendi evine gittiğini söyleyen Hasan Doğan, “Gece saat 03.15 gibi Ozan Bey beni arayıp Deniz Hanım’ı almamı istedi. Sokağa girdiğimde Deniz Hanım sokaktaydı. Arabaya bindi. Kendi kendine sürekli, ‘Ben bir şey yapmadım’ diyordu. 4-5 kere tekrarladı. Ben de sakin olmasını söyledim. Sonra bana, ‘Ramazan’ı ara Ozan yaralı’ dedi. Öyle deyince ben Ozan Bey’i merak ettim ve eve geri döndüm. Deniz Hanım’a arabada beklemesini söyleyip eve girip Ozan Bey’e seslendim. Üst kattan indi. Sol şakağında kızarıklık vardı. Ayağının altında cam kesiği, ellerinde ve kollarında da izler vardı. Hastaneye götürmeyi teklif ettim ama kabul etmedi” dedi.

Olay gecesi Ozan Güven’in o tarihte 16 yaşındaki oğlu A.G.’nin olduğunu belirten Hasan Doğan, “Oğlunun bahçede ayrı müştemilat şeklindeki konutta kendi düzeni var. Gürültü olduğu takdirde oğlu da duyabilirdi” diye konuştu.

“YALINAYAK OLDUĞUNU GÖRMEDİM”

Deniz Bulutsuz’u bir arkadaşının evine bıraktığını söyleyen Hasan Doğan, “Sabah saat 06.00 gibi Deniz hanım beni arayıp Ozan Bey’i sordu. Ben de evde olduğunu söyledim” dedi.

Tanığın ifadesi sonrası soru soran Deniz Bulutsuz, “Beni sokağın ortasında bulduğunuzda ne haldeydim? Ayağımda ayakkabı var mıydı?” dedi. Soru üzerine Hasan Doğan, “Çenesinde kanlı bir bant vardı. Ozan Bey’in yapıştırdığını söyledi. Ayağında ayakkabı olup olmadığını görmedim. Arka koltukta oturdu ve gece karanlıktı” dedi.

“BURADA ARBEDE YOK SALDIRI VAR”

Alınan ifadenin ardından söz alan Deniz Bulutsuz, “Herkes üstüne basa basa aramızda bir arbede yaşandığını anlatıyor. Arbede iki insan arasında olur. Arbede iki insanın arasında geçer, burada yaşanan öyle bir şey değil. Benim raporum ve karşı tarafın raporu ortada. Bu bir arbede değil” dedi.

Mahkeme, Deniz Bulutsuz’un iki tanığının davanın seyrine etki etmeyeceği sebebiyle dinlenmemesine, Bulutsuz’un çenesindeki iz için raporun beklenmesine, Adli Tıp Kurumu’ndan kati rapor alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.