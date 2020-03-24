Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan nereli ve kaç yaşında?

Hobi olarak açtığı youtube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınmaya başlayan Duygu Özaslan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Duygu Özaslan nereli ve kaç yaşında?

Sosyal medyada yayınlamış olduğu makyaj videoları ve fotoğrafları ile fenomen olan Duygu Özaslan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.. Duygu Özaslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu…

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. Hobi olarak açtığı youtube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınmaya başlayan Duygu Özaslan'ın 1.5 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Bir dönem Serenay Sarıkaya ile 4 yıl birlikte olan Kerem Bürsin ile anılan Duygu Özaslan 1.66 metre boyunda, 48 kilo ve Koç burcudur.