Oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson

Son olarak ‘Westworld’ dizisinde oynayan oyuncu Evan Rachel Wood, Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak geçmiş yıllarda uğradığı cinsel istismarın failinin Marilyn Manson olduğunu duyurdu.

Wood yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Tacizcimin adı, dünyaca Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Gençken beni kandırmaya başladı ve yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti.”

“Beynim yıkandı ve teslimiyet için manipüle edildim. Misilleme, iftira veya şantaj korkusuyla yaşamayı bıraktım.”

“Daha fazla insanın hayatını mahvetmesini engellemek için bu tehlikeli adamı ifşa etmek ve ona olanak sağlayan birçok endüstriye seslenmek için buradayım.”

“Artık sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanındayım.”

Woodun açıklamasının ardından dayanışma göstermek için, birkaç kadın daha Manson hakkında, cinsel istismar, psikolojik şiddet iddialarında bulundu.

* 2007’de ilişkileri başlayan Manson ve Wood Ocak 2010’da nişanlanmış, Ağustos 2010’da da ayrılmışlardı.