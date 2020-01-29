Evan Rachel Wood’un Kobe Bryant paylaşımı başına bela oldu

Westworld dizisinin yıldızı Evan Rachel Wood'un, 26 Ocak'ta helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant hakkındaki paylaşımı tepkiye yol açtı. Ünlü oyuncu Bryant için, "O bir spor kahramanı, aynı zamanda tecavüzcüydü" deyince ortalık karıştı.

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki kızıyla helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant’ın ölümünün yarattığı yankı dinmiyor. Hollywood’da çoğu ünlü isim gözyaşlarıyla ünlü basketbolcuyu anarken, Evan Rachel Wood, Bryant’a “tecavüzcü” demeyi seçti.

İddialara göre, 30 Haziran 2003 tarihinde Bryant, kaldığı bir otelde çalışan 19 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Suçsuz olduğunu savunan basketbolcu, “Onu istemediği hiçbir şey yapmaya zorlamadım” şeklinde ifade vermiş, eşini aldattığını da itiraf etmişti.

Dava ise 2004 yılının Eylül ayında davacı kadının mahkemede ifade vermek istememesi sebebiyle düşmüştü. Ardından davacının Bryant ile anlaştığı iddia edilmiş, fakat konu ile ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

“O BİR SPOR KAHRAMANIYDI. AYNI ZAMANDA DA TECAVÜZCÜYDÜ”

Hollywood’un ünlü oyuncusu Evan Rachel Wood, Kobe Bryant’ın ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü Twitter hesabında paylaşırken, geçmişte iddia edilen olayı da hatırlatınca sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.

Rachel Wood paylaştığı tweette, “Bu olanlar trajik. Kobe’nin ailesi için çok üzgünüm. O bir spor kahramanıydı. Aynı zamanda da tecavüzcüydü. Ve bütün bu gerçekler aynı anda varolabilir” dedi.

Paylaşımın ardından Twitter kullanıcıları, ünlü oyuncunun Bryant ve kızına saygılı olması gerektiğini hatırlatarak tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından Rachel Wood bir açıklama yazarak, “Bu bir kınama veya kutlama değil. Bu sadece herkesin farklı duyguları olabileceğine ve kavga etmek yerine yas tutmak için herkese yer olduğunu dair bir hatırlatma. Herkesin kaybı var. Lütfen kibar olup herkese saygı gösterelim” dedi.

Gelen şiddetli tepkilerin ardından Evan Rachel Wood, Twitter hesabını gizli hale getirdi.