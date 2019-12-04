Ezgi Mola: Saadettin K. inşallah tez zamanda…

Oyuncu Ezgi Mola, Samsun'da yaşayan ve eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen bir adamla ilgili habere tepkisiz kalamadı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme yönelik paylaşımları ve kendisine has tepkileriyle dikkat çeken Ezgi Mola, bu defa haberlerde denk geldiği bir saldırı olayına tepki gösterdi.

Samsun’da eşini darp edip üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişinin serbest bırakıldığına dair habere kayıtsız kalamayan Mola, Saadettin K. isimli şahsa olan tepkisini: “Saadettin K. inşallah tez zamanda üzerine yanlışlıkla kaynar su dökülür” sözleriyle dile getirdi.