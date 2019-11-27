Ezgi Mola sevgilisini korkutmaya doymadı!

Yaz mevsimini sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte ortak açtığı Alaçatı’daki gece kulübünde geçiren ve burada yakın dostlarını ağırlayan Ezgi Mola, İstanbul dönüşü yine birbirinden esprili paylaşımlarına geri döndü. Sadece sinema filmleriyle değil aynı zamanda reklam filmleriyle de dikkatleri üzerine çeken Mola, evleneceği iddia edilen sevgilisine yaptığı korkutucu şakaları Instagram hesabının hikaye kısmından takipçilerinin beğenisine sundu. Onu apartmana girerken korkutan Mola, bununla da yetinmeyerek birkaç dakika sonra bu defa evde korkuttu.