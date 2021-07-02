Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, geçen ay geçirdiği operasyon sonrası dün yara bölgesinde oluşan bir komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi kızı Derya Şensoy verdi.

Güncellenme: 07:50, 02/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı

Sağlık sorunları nedeniyle geçen ay anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, dün operasyon sonrası yara bölgesinde oluşan bir komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şensoy, buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildi.

Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy’un sağlık durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Şensoy, açıklamasında şunları söyledi: “Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz.”

İlginizi ÇekebilirYeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybettiYeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Yayınlanma Tarihi:07:43,