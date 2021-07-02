Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı

Sağlık sorunları nedeniyle geçen ay anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, dün operasyon sonrası yara bölgesinde oluşan bir komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şensoy, buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildi.

Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy’un sağlık durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Şensoy, açıklamasında şunları söyledi: “Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz.”