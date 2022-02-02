Gökçe Kırgız’ın ‘Adımı çaldın’ davasında tanık dinlendi

'Kalbime Gömerim' adlı şarkısıyla 2006'da fenomen olan Gökçe Kırgız, Merve Doğan'ın isim ve soyadını mahkeme yoluyla Gökçe Kırgız olarak değiştirmesi üzerine 'Adımı çaldı' diyerek açtığı davada müzik yapımcısı Ozan Oskay tanık olarak dinlendi.

Hayati ARIGAN

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Gökçe Kırgız, 2006 yılında söylediği ‘Kalbime Gömerim’ adlı şarkısıyla bir dönem fenomen olmuştu. Şarkıcı adının patentini almıştı. 2006’da sahne almaya başlayan Merve Doğan ise 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine giderek resmi olarak Gökçe Kırgız adını almıştı. Fenomen Gökçe Kırgız bunun üzerine İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne adının kötüye kullanılarak markasına zarar verdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

“ÖZÜR DİLESİN”

Fenomen Gökçe Kırgız dava dilekçesinde, ‘Gökçe Kırgız’ isimli markayı kendisinin yarattığını ve başkası tarafından kullanılarak popülerlik sağlandığını, markanın kötü şekilde kullanılması ve itibar kaybı oluşması nedeniyle tazminat talebinde bulunuldu. Maddi olarak 250 bin TL talep eden Gökçe Kırgız ayrıca yıllarca kendi adıyla sahne alarak haksız kazanç ettiğini ve maddi tazminatın bunun doğrultusunda hesap edilmesini talep ederek Gökçe Kırgız’ın yazılı olarak kendisinden özür dilemesini istemişti.

DAVA DEVAM EDİYOR

Dava bugün İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Duruşmaya davacı Gökçe Kırgız avukatı ile katılım sağladı. Davalı Gökçe Kırgız Taner ise mazeret bildirdi. Müzik yapımcısı Ozan Oskay tanık olarak dinlendi.

Oskay, “Ben müzik yapımcısıyım Gökçe Kırgız’ı 2006 yılından beri tanıyorum. 2006'da kendisinin yaptığı ‘Kalbime Gömerim’ isimli şarkısını internette gördükten sonra araştırdım ve ailesine ulaştım. Kendisi hatırladığım kadarıyla reşit değildi. Sonrasında anlaştık ve çalışmalar yapmaya başladık. Yaşı küçük olduğu için önceliğinin müzik okul olduğunu söyledi. Bizim görüşmelerimiz okul döneminde devam etti. Gökçe’nin tanınması için yapımcılar ulaşıyordu yaşı dolayısıyla ailesi uygun görmedi” dedi.

“KÜÇÜK OLMASINI FIRSAT BİLDİ”

Oskay devamında, “Şarkının popüler olduğunu davalı Gökçe Kırgız Taner ‘Kalbime gömerim’ şarkısını kullanarak bir programa çıktı. Gökçe’nin okula devam etmesini, yaşının küçük olmasını fırsat bildi ve sahne almaya başladı. Davalı ‘Gökçe Kırgız’ adını kullanmaya başladı” diyerek ifadesini sonlandırdı.

Mahkeme eksik hususların giderilmesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.