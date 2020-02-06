Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik nereli ve kaç yaşında?

Görkem Sevindik, 1986 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile gerçekleştiren Görkem Sevindik hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Görkem Sevindik nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisindeboz karakterini canlandıran Görkem Sevindik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Görkem Sevindik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Görkem Sevindik'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ramo (Boz) (TV Dizisi)

2017-2019 – Söz (Mücahit) (TV Dizisi)

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi)

2007-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Pusat) (TV Dizisi)