İbrahim Tatlıses: ‘Evliyim, mutluyum, kimseye hesap vermem’

Uzun süredir Gülçin Karakaya ile birlikte olan İbrahim Tatlıses’in dün akşamki İbo Show’daki evlilikle ilgili sözleri ‘espri mi, gerçek mi’ dedikodularına neden oldu.

Konuyu Ebru Yaşar açtı. Yaşar’ın “Kimse bekar kalmasın. Yalnızlık Allah’a mahsus. Yeri varadır zamanı vardır. Zamanı gelmemiştir” sözleri üzerine, Tatlıses, “Ben evliyim kardeşim. Ben mutluyum da…” deyiverdi.

Bir an şoke olan Ebru Yaşar, “Sen valla nikahlanmışsın ya…” diye konuyu netleştirmek istedi.

“KAÇINCI NİKAH OLDU?”

Geri adım atmayan Tatlıses, “Bana iyi bakıyor. Allah razı olsun” dedi.

Bunun üzerine Ebru Yaşar, “Kaçıncı nikah oldu senin?” diye sorunca Tatlıses tek tek saymaya başladı:

“Adalet Hanım, Derya Hanım, Perihan Hanım, Ayşegül Hanım… Gülçin Hanım’ı sen de tanıyorsun biliyorsun… Çok iyi bir insan, çok iyi bir insan.”

İbrahim Tatlıses, “Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim” diyerek son noktayı koydu.



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