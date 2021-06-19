Kaan Yıldırım o iddiaya yanıt verdi

Uzun zamandır Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile gizli aşk iddialarıyla gündeme gelen Hadise’nin, Kaan Yıldırım’la yaşadığı büyük aşk sona erdi ama dedikoduların ardı arkası kesilmedi.

Kimileri Hadise’nin yeni şarkısının reklamını yapmak için bu yola başvurduğunu söylese de bu ayrılıkta Yıldırım’ın ailesinin de baskı yaptığı konuşuldu.

Önceki gün ise bir magazin programında yer alan iddiaya göre, bu ilişkinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş vardı. İddialara göre Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş’i aradı. Gündeş’in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı.

“DOSTÇA AYRILDIK”

Sessizliğini bozan Kaan Yıldırım, Instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici.”

“Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler.”

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