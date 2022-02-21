Meryem Uzerli ve kızlarının Dubai tatili

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile Dubai'ye gitti. Uzerli, çocuklarıyla geçirdiği keyifli tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oyuncu Meryem Uzerli, geçen yıl ocak ayında Amerikalı sevgilisiyle kızı Lily Koi’yi kucağına almıştı.

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile tatil yapmak için Dubai’ye gitti.

38 yaşındaki oyuncu, çocuklarıyla geçirdiği keyifli tatil anlarını da Instagram hesabından paylaştı.

2011-2014 yılları arasında ekrana gelen ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle ünlenen Uzerli’nin tatil pozları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Meryem Uzerli, Almanya’nın Berlin şehrinde Amerikalı sevgilisiyle yaşıyor.

Oyuncu, eski sevgilisi Can Ateş’ten olan kızı Lara kardeş istediği için ikinci kez çocuk sahibi olduğunu söylemişti.

Oyuncu daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.