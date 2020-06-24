Mustafa Sandal kimdir? Mustafa Sandal nereli ve kaç yaşında?

Mustafa Sandal, 1970 doğumludur. Profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda Onno Tunç, Selçuk Başar, Uğur Başar ve Garo Mafyan gibi önemli müzik adamlarına asistanlık yaparak başlayan Mustafa Sandal hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Mustafa Sandal nereli ve kaç yaşında?

“Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, Reyhan Karaca, İzel Çeliköz, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker ve Ferda Anıl Yarkın gibi sanatçılara verdiği bestelerle de tanınan Mustafa Sandal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Mustafa Sandal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelmiştir. Dedesi TRT eski sanatçılarından, Ritim-Saz ustası Hüseyin İleri'dir.

İstanbul Tarabya’daki Özel Dost Koleji'ndeki ilköğreniminin ardından İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında bulunan “College Du Leman” da orta ve lise tahsilini tamamlayan Mustafa Sandal, üniversite tahsiline Boston New Hampshire College'da başladı. İçindeki müzik tutkusunu daha fazla bastıramayıp 2.5 senelik üniversite tahsilini yarıda bırakarak 1989 yılında Türkiye'ye döndü.

Profosyonel müzik yaşamına 1989 yılında İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda; Onno Tunç, Selçuk Başar, Uğur Başar ve Garo Mafyan gibi ülkemizin en ileri gelen müzik adamlarının yanında başladı.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, Reyhan Karaca, İzel, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi. Bülent Tezcan ile birlikte oluşturduğu “Vazgeçme” isimli ilk şarkısını 1992 yılında Ajda Pekkan yorumladı. Kendi albümünü çıkarmak için daha fazla tecrübe kazanmayı istedi ve bu bağlamda özel bir radyo olan Power FM’de bir süre DJ’lik yaptı.

1994 yılında ilk albümü “Suç Bende”yi çıkaran Mustafa Sandal, 1995'te Sibel Alaş’ın “Adam” adlı albümüne müzik direktörü ve prodüktör olarak adını yazdırdı. 1996’da “Gölgede Aynı” adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümünü hazırladı. Albüm, 3,5 milyon satış rakamına ulaştı.

1998'de çıkardığı üçüncü albümü “Detay” ile yurt içi ve yurt dışı olmak üzere pek çok ülkede toplam 120 konser veren sanatçı, bu albümde de iyi bir satış tirajını yakaladı. 2000 Haziran’ında “Akışına Bırak” adlı dördüncü albümünü piyasaya çıkaran Sandal'ın “Tek Geçerim” ile “Hatırla Beni” adlı şarkıları hit oldu. 2003 yılında Türkiye’de “Maxi Sandal 2003” isimli bir maksi single çıkardı. 1999 yılında kapattığı Avrupa defterini yeniden açarak bu kez Universal Music etiketiyle “Aya Benzer 2003 (Moonlight)” isimli bir single ve “Seven” isimli bir albümle Avrupalı müzikseverlerle buluştu. Çalışması Avrupa’da 2.5 ay boyunca en çok satan İlk 10 arasında yer alırken, bu başarısı yurt dışındaki basın yayın organlarınca birçok kez haber edildi. Öyleki, sanatçı Almanya’nın en etkin gazetelerinden “Bild”e kapak olmayı başaran ilk Türk olurken, en çok satış tirajına sahip “Der Spiegel” dergisi de sanatçıya tam 5 sayfa ayırdı.

2006'da bir önceki yıl yurt dışında piyasaya çıkardığı “İsyankar” adlı single çalışması ile Almanya’da 150 bin tirajı geçerek “Gold Record (Altın Plak)” ödülünü kazandı.

Türkiye’deki sanatçılar arasında en fazla ‘fan club’ üyesine sahip olan Sandal, yeni bir rekora imza attı. Kendine ait internet sitesinde 200 bin hayranı bulunan şarkıcı, Avrupa’da Madonna ve Britney Spears’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Mustafa Sandal 25. Sanat Yılında 50. doğum günü olan 11 Ocak 2020 günü Beni Ağlatma adlı otobiyografi kitabı çıkardı.

13 Ocak 2008 tarihinde Boşnak şarkıcı Emina Sandal Türkcan (Jahovic) ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evlilikten Yaman (d.2009) ve Yavuz (d.2012) adında 2 erkek çocuğu vardır. Çift 6 Haziran 2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.

Beşiktaş taraftarı olan ve uçuşa merakı ile bilinen Mustafa Sandal, pilotluk sertifikasına sahiptir. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilen Sandal Oğlak burcudur.

Albümleri:

1994 – Suç Bende

1996 – Gölgede Aynı

1998 – Detay

2000 – Akışına Bırak

2002 – Kop

2004 – İste

2007 – Devamı Var

2009 – Karizma

2012 – Organik

Katıldığı televizyon programları:

2010 – Kimsin Sen

2011 – 2013 – O Ses Türkiye

2015 – Rising Star Türkiye

Kitapları:

2020 – Beni Ağlatma

Mustafa Sandal'ın rol aldığı diziler ve filmler:

1996 – Bay E (Sinema Filmi)

2010 – New York'ta Beş Minare (Sinema Filmi)

2011 – Başrolde Aşk (TV Dizisi)

2014 – Arkadaşım Hoşgeldin (TV Programı)

2016 – Arif V 216 (Sinema Filmi)

Ödülleri:

1994 – İstanbul FM Altın Ödülleri (İFA)En İyi Pop Müzik Sanatçısı

1996 – MGD Altın Objektif Ödülleri, En İyi Pop Müzik Sanatçısı

1996 – Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Türk Pop Müziği Erkek Sanatçı

1997 – 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri, Yılın Şarkısı (Araba)

1997 – 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri, En Çok Satan Albüm (Gölgede Aynı)

1997 – 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri, En İyi Pop Erkek Sanatçı

1998 – Bosna Hersek Ödülleri, En İyi Yabancı Sanatçı

1999 – 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri, En İyi Şarkı Sözü (Aya Benzer)

1999 – 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri, En İyi Pop Erkek Sanatçı

2000 – İstanbul FM Altın Ödülleri, En İyi Pop Erkek Sanatçı

2002 – MGD Altın Objektif Ödülleri, En İyi Sanatçı Sitesi

2002 – MGD Altın Objektif Ödülleri, En İyi Pop Müzik Sanatçısı

2003 – 9. Kral TV Video Müzik Ödülleri, En iyi Pop Erkek Sanatçı

2003 – 1. MÜ-YAP Müzik Ödülleri, Diamond Albüm (Kop)

2004 – 2. MÜ-YAP Müzik Ödülleri, Diamond Albüm (Aşka Yürek Gerek)

2005 – 5. MÜ-YAP Müzik Ödülleri, Diamond Albüm (İste)

2010 – Siyaset Dergisi Ödülleri, En İyi Pop Erkek Sanatçı

2011 – 1. OMÜ Medya Ödülleri, En İyi Erkek Şarkıcı[55]

2012 – 18. Kral Müzik Ödülleri, MÜYAP Digital Satış Ödülü (Şıkır Şıkır)

2013 – Sihirli Mikrofon Ödülleri – Radyoların Yetiştirdiği En İyi Müzik Adamı

2014 – 13. Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) – En Çok Satan Single (Tesir Altında)