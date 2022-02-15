Naomi Campbell bebeğiyle ilgili iddialara cevap verdi: “Evlatlık değil”

Naomi Campbell, British Vogue dergisine verdiği yeni bir röportajda kızının yüzünü ilk kez gösterirken evlat edinmediği konusunda da ısrar etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

51 yaşındaki süper model, New York Moda Haftası’nda podyumunda göründükten sadece haftalar sonra, mayıs ayında kızının doğumunu açıklayarak hayranlarını hayrete düşürdü. Campbell’ın bu süreçte hiç hamile bir şekilde görüntülenmemesi, biyolojik babasının adı hiç açıklanmayan dokuz aylık çocuğun, evlat edinildiğine dair spekülasyonları da artırdı.

Vogue’un son sayısına, kızıyla özel bir kapak çekimi için poz verirken konuşan model, “Evlatlık alınmadı; o benim çocuğum” dedi.

HAMİLELİĞİ VE DOĞUMLA İLGİLİ DETAYLARI PAYLAŞMADI

Naomi yeni röportajı sırasında çekingen davrandı ve kızının evlat edinilmediğini teyit etmesine rağmen, ilk doğumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Ancak, geniş arkadaş çevresi ve ailesinden çok az kişinin, kendisinin ebeveyn olmayı planladığını bildiğini itiraf etti:

“Bir yandan ona sahip olduğumu bilen insanların sayısına güvenebilirim. O hayâl edebileceğim en büyük nimet. Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şey.”

“MODELLİĞİ HÂLÂ SEVİYORUM AMA ARTIK DAHA ÇOK SİNİR BOZUCU”

Röportajda, Campbell modelliği hâlâ sevdiğinde de ısrar etti, ancak yaşlandıkça daha fazla sinir bozucu hale geldiğini kabul etti:

Campbell, genç siyahi model neslinin ana figürü olmakla ilgili ise şunları söyledi: “Moda şovlarında yürüdüğüm pek çok zaman oldu, ancak reklam kampanyaları için asla seçilmedim ve bu canımı yaktı. Tabii ki, o zamanlar etrafımda bu desteğin olması harika olurdu, ama şimdi bunun olduğunu görmekten gurur duyuyorum, şimdi çeşitliliği görmekten gurur duyuyorum.”

90’ların simgesi ilk kez Temmuz ayında New York’ta mütevazı bir gezi sırasında kızıyla birlikte görüldü.

İlginizi Çekebilir Ünlü şarkıcı Rihanna hamile olduğunu duyurdu

İlginizi Çekebilir Kanye West, Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'a savaş açtı