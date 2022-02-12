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Nükhet Duru’dan sevenlerini üzen haber

Bu akşam Ankara'da bir mekanda gerçekleşmesi planlanan Nükhet Duru'nun konseri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:40 - 12 Şubat 2022 Güncellenme:
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Nükhet Duru’dan sevenlerini üzen haber

Bugün Ankara’da bir mekanda gerçekleşmesi planlanan Nükhet Duru konseri, şarkıcının sağlık sorunları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi.

Nükhet Duru Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bir olumsuz gelişme haberini gri zemin geleneğini bozmadan vermek bana da nasip oldu. Şaka bir yana birkaç gündür ağır seyreden üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bu akşamki konserimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Kavuşacağımız yeni tarihi en kısa zamanda paylaşacağım. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru’n un paylaşımı.

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