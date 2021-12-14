Beyaz’a dava açıldı: Mal varlığına tedbir konulsun

Beyazıt Öztürk, Almanya’da faaliyet gösteren organizasyon firması Riba Events'le olan sözleşmesini iptal etti. Firma ise Öztürk'ün sözleşme gereği reklam sponsorluğundan gelen yüzde 20'lik payı vermemek için bu yola başvurduğunu iddia etti. Şovmeni mahkemeye veren firma, açtığı alacak davasında Öztürk'ün mal varlıklarına ihtiyati tedbir konulmasını talep etti. Mahkeme ise Öztürk’ün mal varlığına ihtiyati tedbir konulması talebini reddetti.

Hayati ARIGAN

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Şovmen Beyazıt Öztürk ile Almanya’da faaliyet gösteren organizasyon firması Riba Events’ın sahibi Rıza Cerit arasında Avrupa’da sahne programlarının düzenlenmesine dair yapım ve sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Taraflar arasında imzalanan protokol ile 27 Haziran 2019 tarihinde Beyazıt Öztürk’ün sahne gösterisi işlerinin yönetimi, sponsorluk ve reklam işlerinin geliştirilmesi ve görüşmelerinin yapılmasıyla ilgili Avrupa’nın tüm ülkelerinde, 31 Aralık 2022 tarihine kadar temsilci olarak Riba Events firması atandı. Sözleşmeye göre Beyazıt Öztürk, organizasyon şirketine yüzde 20 pay verecekti.

YARIM MİLYON EUROL’UK REKLAM ANLAŞMASI

Riba Events firması, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show Live programları için, Avrupa’nın büyük firmalarından Egetürk firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Riba Events firmasının aracılık etmesi sonrasında Beyazıt Öztürk ve Egetürk arasında 480 bin euro’luk reklam anlaşması yapıldığı iddia edildi.

Reklam anlaşmasından bir hafta sonra Beyazıt Öztürk, Riba Events’ın sahibi Rıza Cerit’e mail ve WhatsApp üzerinden aralarında akdedilen, temsil yetkisi içeren protokolün fesih ettiğini açıkladı. Bir hafta sonra da Beyazıt Öztürk, fesih konusunda ihtarname gönderdi.

Beyazıt Öztürk iddiaya göre yüzde 20 reklam gelirinden pay vermemek için sözleşme yaptığı Riba Events firmasını saf dışı bırakarak Egetürk ile doğrudan anlaşarak, Egetürk firmasının reklam yüzü olarak 9 reklam filmi çekti.

FİRMA ALACAK DAVASI AÇTI

Riba Events firması 31 Aralık 2022 tarihine kadar aralarında sözleşme bulunmasına rağmen sözleşmeyi haksız olarak fesheden Beyazıt Öztürk’e avukatı Eda Salman aracılığıyla belirsiz alacak davası açtı.

İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde avukat Eda Salman, “Taraflar arasında akdedilen 27 Haziran 2019 tarihli protokol feshedilmiş olsa da, Beyazıt Öztürk ile Egetürk arasında yapılan anlaşma, Riba Events firmasının başlattığı müzakere ve hazırladığı alt yapı üzerine kurulmuştur. Yani müvekkil, davalının Egetürk ile arasındaki reklam anlaşmasının ifası anında ve ölçüsünde ücrete hak kazanmıştır” dedi.

“BANKA HESAPLARI İNCELENSİN”

Dilekçede Riba Events firmasının ücret alacağının belirlenmesinde, Beyazıt Öztürk’ün Egetürk ile yaptığı anlaşmanın ücretinin tespiti önemli olduğu belirtilerek Öztürk ve yakınlarının banka hesap hareketlerinin de incelenmesi istendi.

Avukat Eda Salman dilekçesinde Riba Events firmasının dava sonucu tespit edilecek alacağının ileride tehlikeye girmemesi için Beyazıt Öztürk ve ticari işletmesinin adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların tespiti ile bu mallar üzerine ihtiyati tedbir kaydı konulması, yine davalı adına açılmış bulunan banka hesapları üzerine yapılacak sorgulamalar neticesinde davalının bankalar nezdinde mevcut aktif malvarlıklarına ihtiyati tedbir kaydı konulmasına karar verilmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.

KISITLI YETKİ BELGESİ

Beyazıt Öztürk ise Riba Events firmasına yetkileri azaltılmış bir yetki belgesi verdiğini ileri sürdü. Egetürk firması ile sağlanan anlaşmada Ribe Events firmasının katkı ve çabası olmadığının belirtildiği cevap dilekçesinde aldatıcı beyanlarla mahkemenin yanıltılmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Beyazıt Öztürk davanın ve ihtiyati tedbir talebinin reddini istedi.

Tarafların duruşması ocak ayında görülecek.

MAHKEME İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme davanın Basit yargılama usullerine göre yapılacağını belirterek Rıza Cerit'in istediği Beyazıt Öztürk'ün mal varlığına ihtiyati tedbir konulması talebini reddetti.

Beyazıt Öztürk'ün avukatı Talat Güneş ayrıca ünlü şovmenin Egetürk firması ile anlaşmaya varılan sözleşme ile birlikte oynadığı tüm reklam filmleri anlaşmalarının gerçek bedelinin tespiti için sözleşmelerinin istenmesinin usul ve yasalara aykırı olduğunu belirtti. Her sözleşmenin kendi içerisinde ve koşullarında değerlendirilmesi gerektiğini belirten avukat Talat Güneş dilekçesinde, “Davaya konu olmayan sözleşmelerin müvekkilden sunulmasını beklemenin mantığı olmadığı gibi ilgili sözleşmeler davaya yön verecek kapsamda da değildir. Kaldı ki, dava dışı sözleşmelerin sunulması müvekkilin kişisel verilerine ve özel hayatına müdahale eder nitelikte olacağından bu yönüyle de sözleşmelerin sunma zorunluluğumuzun olmadığını belirtmek isteriz” diyerek davanın reddini talep etti.

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