Oyuncu Aslı Omağ zor süreci geride bıraktı

Corona virüsüne yakalanan ve bir haftayı aşkın süredir hastanede tedavi gören oyuncu Aslı Omağ, hastalığı atlatmayı başardı.

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‘Kalk Gidelim’, ‘Papatyam’, ‘Bizim Köyün Şarkısı’, ‘Seni Seviyorum Adamım’ gibi birçok projede rol alan Aslı Omağ (52), corona virüse yakalanmıştı. Testi pozitif çıkan oyuncu, bir haftayı aşkın süredir hastanede tedavi görüyordu.

Hastalığı atlatmayı başaran Omağ, sağlığıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Aslı Omağ, bu süreçte kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti.

“BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE AŞTIK”

KOAH hastası olan annesiyle aynı dönemde hastaneye yatan oyuncu, “Öncelikle, bu zor geçen hastane sürecimde yanımda olan, beni ve annemi bir an yalnız bırakmayıp soran, sevgilerini yollayan kıymetli ve çok değerli takipçilerim; sayenizde hep birlikte bu zorlu süreci aştık. Daima birlikte daha da iyi ve güzel günlerde bir arada olacağız. Sizlerle yine ekranlardan ya da yaşamın herhangi bir kesitinde karşılaşacağız, sohbet edeceğiz. Hepinizin o güzel yüreklerine, gönderdiğiniz tüm niyetlerinize, dileklerinize, dualarınıza tek tek çok teşekkür ederim” dedi.

Takipçilerinden Omağ’a çok sayıda, “Geçmiş olsun” mesajı yağdı.

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