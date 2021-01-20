Oyuncu Bülent Yıldıran yaşamını yitirdi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) İstanbul, Bülent Yıldıran’ın ölümü üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, Yıldıran’ın NHKM için seslendirdiği Orhan Kemal’in Ekmek Kavgası hikayesi yer aldı.

BÜLENT YILDIRAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Bülent Yıldıran 8 Temmuz 1957 tarihinde doğdu. Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri’nde amatör olarak başladı. 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne’de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, banka tiyatroları, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare, Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra birçok film ve dizide oynadı. TRT ve özel televizyonlarda birçok dizi, gençlik programları, çocuk programları ve müzik-eğlence programları yaptı. Ayrıca birçok karaktere ses verdi.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Ödenmeyecek, Ödemiyoruz !

Azizname

Yarasa

Beş Para Etmez Varyete

Tesadüfen Kadın

Dar Ayakkabıyla Yaşamak

Bir Valize Ne Sığar Ki?

Rol aldığı film ve diziler:

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Sinema Filmi 2018)

İki İyi Çocuk (Tahsin, Sinema Filmi 2018)

Şeker Hoca (TV Filmi 2016)

Öyle ya da Böyle (İhsan salihtaşova, Sinema Filmi 2015)

Rafadan Tayfa (TV Dizisi 2015)

Aşk Tesadüfleri Sever (Doktor, Sinema Filmi 2011)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi Emniyet Müdürü, 2010-2012)

Komşu Köyün Delisi (TV Dizisi 2009)

Ümit Milli (Reşat Bey, TV Dizisi 2006)

Felek Ne Demek? (TV Dizisi 2006)

Keloğlan Masalları (Seyfettin, TV Dizisi 2001)

Ashab-ı Kehf (Ataullah Süleyman Seslendirmesi, TV Dizisi 1998)

Bu Toprağın Sesi (Uyanık, Tv Programı 1991)

Susam Sokağı (Açıkgöz, Tv Programı 1989)

Alim Dayı (TV Dizisi 1991)

Küçük Ağa (Seslendirme, TV Dizisi 1983)