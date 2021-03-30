Oyuncu Nilüfer Aydan’a ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten 11 ay hapis cezası

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen Nilüfer Aydan ismiyle tanınan 80 yaşındaki sinema sanatçısı Aydan Canbula’nın yargılandığı davada karar çıktı.

CUMHURBAŞKANI AVUKATI CEZA İSTEDİ

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Aydan Canbula ve avukatı katıldı. Müşteki Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı da salonda hazır bulundu. Müşteki avukatı Aydan Canbula’nın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise, müvekkilinin paylaşımında siyasi bir eleştiri yaptığını belirterek, beraat kararı verilmesini talep etti.

“BERAATİMİ İSTİYORUM”

Sanık Aydan Canbula son savunmasında sözünde, “Takdiri adalete bırakıyorum. Beraatimi isterim” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aydan Canbula’yı ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aydan Canbula’nın Facebook hesabından 16 Temmuz 2016, 7 Ekim 2018, 13 Haziran 2018 ve 4 Kasım 2017 tarihlerinde paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

İddianamede Canbula’nın ‘zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 5 buçuk aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.

İddianamede Canbula’nın ifadesinde, Facebook hesabının kendisine ait olduğunu, FETÖ/PDY övgüleri içeren herhangi bir paylaşımının olmadığını söylediği aktarıldı. Bazı paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere yazdırdığını söylediği belirtildi.

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