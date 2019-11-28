Özge Özpirinçci’nin yeğenini döven bakıcıya 1 yıl 3 ay hapis

İstanbul'da geçtiğimiz yıl mayıs ayında, ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.'nin altını ıslatması nedeniyle, küçük çocuğa vurup, koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı gerekçesiyle Özbekistan uyruklu bakıcı Zurafo Ergasheva'nın (29) ‘basit yaralama’ ve ‘kötü muamele’ suçlarından 2 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Küçük çocuğun ailesinin avukatı sanığın cezalandırılmasını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Zurafo Ergasheva'yı, ‘çocuğu kasten yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, ‘kötü muamele' suçundan ise beraatine hükmetti.
AİLE, OLAYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ÖĞRENMİŞTİ
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü ve bakıcının kaçtığını söyleyerek, sosyal medya hesabı aracılığıyla yardım istemişti. Küçük çocuğun ailesinin kamera görüntülerini polise teslim etmesinin ardından ise bakıcı hakkında soruşturma başlatılmıştı.