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Özge Özpirinçci’nin yeğenini döven bakıcıya 1 yıl 3 ay hapis
Özge Özpirinçci’nin yeğenini döven bakıcıya 1 yıl 3 ay hapis
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğeninin altını ıslatması üzerine, küçük çocuğa vurup, koltuğa fırlattığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı ‘çocuğu kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sevgim Begüm YAVUZ
Magazin 28 Kasım 2019 - 11:22

İstanbul'da geçtiğimiz yıl mayıs ayında, ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.'nin altını ıslatması nedeniyle, küçük çocuğa vurup, koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı gerekçesiyle Özbekistan uyruklu bakıcı Zurafo Ergasheva'nın (29) ‘basit yaralama’ ve ‘kötü muamele’ suçlarından 2 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Küçük çocuğun ailesinin avukatı sanığın cezalandırılmasını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Zurafo Ergasheva'yı, ‘çocuğu kasten yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, ‘kötü muamele' suçundan ise beraatine hükmetti.

AİLE, OLAYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ÖĞRENMİŞTİ

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü ve bakıcının kaçtığını söyleyerek, sosyal medya hesabı aracılığıyla yardım istemişti. Küçük çocuğun ailesinin kamera görüntülerini polise teslim etmesinin ardından ise bakıcı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Son güncelleme: 11:29 - 28.11.2019