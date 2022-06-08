Pınar Altuğ’un kızı Su mezun oldu: Ne ara büyüdün sen…

Oyuncu Pınar Altuğ 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikâh masasına oturmuş, çiftin kızları 2009 yılında dünyaya gelmişti. Su, ortaokuldan mezun oldu. Altuğ, Su'yun diploma aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ortaokul mezuniyeti mi! Ne ara büyüdün sen" notuyla paylaştı.

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‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde hayat verdiği ‘Meltem’ karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan’la evlenmişti. Çift, 2009 yılında da kızları Su’yu kucaklarına almıştı.

“YOLUN AÇIK OLSUN GÜZEL KIZIM”

Su, dün ortaokuldan mezun oldu. Pınar Altuğ aile pozunu Instagram hesabından “Ve ortaokul biter. Yolun açık olsun güzel kızım” notuyla paylaştı.



Altuğ, mezuniyet töreninden fotoğrafları da takipçileri ile paylaştı.

Altuğ, Su’yun diploma aldığı fotoğrafına da “Ortaokul mezuniyeti mi! Ne ara büyüdün sen” notunu düştü.

“KIZIMIZIN ARKASINDAYIZ”

Altuğ, kızları Su’yun mesleki seçimleri ile ilgili gelen sorulara “Oyunculuğa yatkınlığı var ama ne olmak isterse biz onun arkasındayız” şeklinde cevap vermişti.