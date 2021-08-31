Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den duygulandıran Ferhan Şensoy videosu
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un hayatını kaybetmesi sonrasında, Şensoy'un yakın dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran bir paylaşım geldi.
Oyuncu Pelin Öztekin, bugün hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy’u geçen mart ayında vefat eden babası Rasim Öztekin ile birlikte yer aldığı sahnesini paylaşarak andı.
Oyuncunun paylaştığı videoda, Türk tiyatrosunun iki efsanevi isminin “Pardon” filminde birbirlerine sarıldığı anlar yer aldı.
“DAĞ DAĞA KAVUŞMAZ, İBRAHİM MUNZUR’A KAVUŞUR”
Videoda Ferhan Şensoy’un canlandırdığı karakter, “Dağ dağa kavuşmaz, İbrahim Munzur’a kavuşur” diyerek Rasim Öztekin’e sarılıyor. Sahne gereği iki oyuncu sarılarak önünde bulundukları kapıdan içeri giriyor.
“BULUŞURUZ GÖKYÜZÜNDE”
Mart ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin’in cenazesine rahatsızlığı sebebiyle gelemeyen Şensoy veda mektubu göndermişti. Mektupta “Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede” ifadelerini kullanmıştı.