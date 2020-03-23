Saba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında?

Saba Tümer, 5 Aralık 1970’te doğdu. Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Saba Tümer geçmişte haber sunuculuğu da yaptı. Saba Tümer kimdir sorusunun yanıtı ve hakkında merak edilenler...

Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer haber programlarında, sabah programlarına kadar birçok türde sunuculuk hünerlerini sergiledi. Peki Saba Tümer kimdir? İşte Saba Tümer’in hayatı…

SABA TÜMER KİMDİR?

Saba Tümer 5 Aralık 1970'ta Alsancak, İzmir'de doğmuştur. Sunucu ve gazetecidir. Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanmıştır. Okulu bitirdikten sonra 6 ay Sky TV'de çalıştı ve diksiyon dersleri aldı.

Altı ay Ege TV'de çalışıp sonrasında 4,5 yıl NTV'de günlük haberleri okudu ve bir süre NStyle adlı dergide yazılar yazdı.

SABA TÜMER'İN KARİYERİ

NTV'den Show TV'ye transfer oldu ve bir süre Show TV – dış haberler sorumlusu olarak çalışmaya başladı ancak daha sonra SKYTURK'e geçerek Serdar Akinan ile birlikte Ne Var Ne Yok adlı programın sunuculuğunu yaptı, sonrasında bir haber sitesinin anketinde “en iyi bayan haber spikeri” seçilerek tekrar Show TV'ye döndü ve Saba Tümer İle Bu Gece isimli programı sunmaya başladı.

Bir süre burada gece haberlerini sunmaya devam ederken Okan Bayülgen'in teklifi üzerine “Haber Makinası” adlı programda yer aldı ve aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de Lütfen Bu Konuya Girmeyelim isimli kadın programını sundu.

Star TV'nin programı yayından kaldırmasından sonra tekrar Show TV'ye geçerek Cem Özer ile birlikte Haberiniz Var mı? isimli sabah programını sunmaya başladı. Bu programın sona ermesinin ardından gelen dedikodu ve magazin içerikli program tekliflerini redderek yaklaşık bir yıl ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Saba Tümer, 31 Mart 2008 itibarıyla HaberTürk'te Saba Tümer İle Bu Gece isimli haber programının sunuculuğuna yeniden başladı.

Bir ara Ayşe Özyılmazel ve annesi Oya Germen ile birlikte Yok Daha Neler isimli programın sunuculuğunu üstlendi ancak daha sonra bu program da yayından kaldırıldı. Daha sonra Saba Tümer İle Bu Gece programı CNN Türk'e geçti ve bir yıl sonra yeniden Show TV'ye döndü. Show TV'ye dönen Saba Tümer gece programını haftada 1 defa olmak üzere indirgedi. Bunun dışında 12 Eylül'de Saba Tümer'le Bugün'e başlamıştır. Şu an Tv8 ekranlarında Saba ile Oyuna Geldik adlı programı sunmaktadır.