Şanışer kimdir? Şanışer’in gerçek adı ne? İşte hayatı…

Rap müzik dinleyicilerinin yakından tanıdığı Şanışer'in hayatı merak ediliyor. Son çıkan Susamam şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Şanışer kimdir? Rap müzik dünyasının eski isimlerinden olan Şanışer'in hayatına dair detaylar haberimizde...

Mahlas olarak Şanışer’i kullanan rapçinin gerçek adı da merak edilenlerden. Şanışer’in gerçek adı Sarp Palaur ve kendisi İstanbul’da doğmuş olsa da aslen İzmirli.

ŞANIŞER KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Rapçi Şanışer, İstanbul doğumludur. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini İstanbul’da tamamlamış ardından Antalya’ya yerleşmiştir. 2005 senesinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Seyahat İşl. Bölümü’nde eğitim hayatını sürdürmüştür. Bugüne kadar Otuzuncu Gün, Açık Ve Net, LUDOVICO II isimli albümleriyle hayranlarının karşısına çıkmıştır; ancak tek olarak yayımladığı parçaları da vardır.