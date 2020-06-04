Seda Sayan takipçisine küfürle cevap verdi

Geçen yıl Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu’dan devralan Seda Sayan, hala ünlü oyuncuyu işinden etmediğine kimseyi inandıramıyor. Bu yılın başlarında, iki taraf da defalarca açıklama yapmış, Sayan “Herkes sanıyor ki; ben geldim ve Onur işinden oldu. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Yemekteyiz’in gerçek ve en güzel yüzü odur” derken, Büyüktopçu da “Asla bir ekmekle oynama olayı söz konusu değil. Seda Sayan benim canımdır” dedi ve o dönem konu kapandı.

Seda Sayan’ın Yemekteyiz programını bırakacağı kesinleştikten sonra ise programın fanları çeşitli sosyal medya paylaşımlarına yorum yapmaya başladı. Bir kullanıcı “Zuhal Topal ile sidik yarıştıracağım diye Onur’u yerinden etmeseydi ne güzel millet seyrediyordu, reytingi de fena değildi… Ama onlar kaşındı. Seda Sayan izlenir zannettiler, Zuhal’i geçer sandılar ama nal toplattı yine onlara ve izlenmedi. Ekranda görmekten bıktı millet Seda’yı… Bunu anlamadılar ve ne kadar inkar ederse etsinler insanlar Onur’un kendi isteği ile Yemekteyiz’i bıraktığına inanmadı” deyince Seda Sayan küplere bindi… Kullanıcıya cevap veren Sayan şöyle dedi: “Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur elli kere ‘Ben bıraktım’ dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık… Şimdi s.tir git sayfamdan.”