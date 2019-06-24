Selahattin Taşdöğen kimdir? Selahattin Taşdöğen nereli ve kaç yaşında?

Selahattin Taşdöğen magazinseverlerin gündemine oturdu. Peki Selahattin Taşdöğen kimdir? 1951 yılında doğan Selahattin Taşdöğen, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. İşte Selahattin Taşdöğen’in hayat hikayesi…

SELAHATTİN TAŞDÖĞAN KİMDİR?

Tiyatro ve Sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen, 19 Temmuz 1951 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı.

Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.