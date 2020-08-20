Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem nereli, kaç yaşında?

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Ziyagil karakteriyle büyük beğeni toplayan Selçuk Yöntem hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Selçuk Yöntem kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SELÇUK YÖNTEM KİMDİR?

Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezundur. 1977 yılında, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna giren Selçuk Yöntem, 1978 yılında “Topuzlu”, 1980'de “Kurban” ve 1981'de rol aldığı “Yaban Ördeği” adlı oyunlarla tiyatroya adım attı. Usta sanatçı, 1994 yılında İrfan Yalçın’ın “Aşağıdakiler” adlı oyununu, 1995'de ise Savaş Dinçel’in “Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye” adlı tiyatro oyununu yönetti. “Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye”, Yöntem’e Ankara Sanat Kurumu tarafından verilen “Övgüye Değer Yönetmen” ödülünü kazandırdı.

Kameralar karşısına ise ilk kez 1978 yılında yayınlanan Atlı Karınca isimli diziyle çıkan Selçuk Yöntem; 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Ziyagil karakteriyle büyük beğeni toplamış ve kariyerinin zirvesine çıkmıştır.

Bugüne kadar Süper Baba, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Çiçeği Büyütmek, Çatısız Kadınlar, Kimsecikler, Şaşıfelek Çıkmazı, Üzgünüm Leyla, Kurtlar Vadisi, 24 Saat, Rüzgarlı Bahçe, Kız Babası, Kuş Dili, Sardunya Sokak, Aşkı Memnu, Mazi Kalbimde Yaradır, Uçurum, Bugünün Saraylısı ve Son Destan gibi projelerde rol alan Selçuk Yöntem, Sinema dünyasında da büyük emeği olan başarılı oyuncu, 1991'de gösterime giren “Suyun Öte Yanı” adlı sinema filmi ile bu sektöre adım attı. “İstanbul Kanatlarımın Altında, “ “Banyo ve “Devrim Arabaları” gibi birçok önemli filmde rol aldı.

1976 yılında Zuhal Olcay ile evlendi, 1979 yılında boşandı. İkinci evliliğini 1987’de Cihan Yöntem ile yaptı. Bu evlilikten de 29 Mart 1983 tarihinde Iraz Yöntem adlı bir kızı oldu.

Ödülleri:

1987- “Dört Mevsim” Ankara Sanat Kurumu – Övgüye Değer Erkek Oyuncu Ödülü

1989- “Peynirli Yumurta” Ankara Sanat Kurumu – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1991- “Deli Dumrul” Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1994 – “Yaz Yağmuru” Sinema Yazarları Derneği – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

1995- “Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye” Ankara Sanat Kurumu – Övgüye Değer Yönetmen Ödülü

1997- “Ben Feuerbach” Uluslararası Lions Birliği Ödülünü

1997- “C Blok” SİYAD – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

2004- “Fernando Krapp Bana Mektup Yazmış” Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

2006- “Gece Mevsimi” Afife Jale En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

2006- “Gece Mevsimi” Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü

2009- “Devrim Arabaları” 14.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2010- “Aşk-ı Memnu” 1.İsmail Cem Televizyon Ödülleri -En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2011- Cüneyt Gökçer Yılın ‘En iyi Erkek Oyuncusu' Ödülü

2014- “Büyük Risk” Magazin Gazeteciler Derneği – En İyi Erkek Sunucu Ödülü

2014- “Büyük Risk” Altın Kelebek- En İyi Yarışma Programı Sunucusu

Selçuk Yöntem'in rol aldığı tiyatro oyunları:

Amadeus – Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu – 2020

Vanya Dayı – Tiyatro Pera – 2010

Koca Bir Aşk Çığlığı – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – 2007

Gece Mevsimi – Kent Oyuncuları – 2006

Fernando Krapp Bana Mektup Yazmış – Aksanat Prodüksion Tiyatrosu – 2003

Dolunay Katili – Sadri Alışık Tiyatrosu – 2001

Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden) – 2000

Karşı Penceredeki Kadın – Sadri Alışık Tiyatrosu – 1999

Ben Feuerbach – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995

Deli Dumrul – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1990

Beğendiğiniz Gibi – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1990

Sevgili Palyaço – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1989

Peynirli Yumurta – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1988

Dört Mevsim – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1986

Ay Işığında Şamata – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1987

Keşanlı Ali Destanı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1986

Hırçın Kız – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1985

Ak Tanrılar – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1983

Yine Başladılar Şarkılarına – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1982

Üç Kız Kardeş – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1982

Yaban Ördeği – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1981

Kurban – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1980

Çavuş Musgrave’ın Davası – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979

Bir Umut İçin (Montserrat) – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979

Othello – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1978

Topuz – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977

İstanbul Efendisi – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1973

Yanlışlıklar Komedyası – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972

Selçuk Yöntem'in yönettiği bazı oyunlar:

Keşanlı Ali Destanı – Konya Devlet Tiyatrosu – 1999

Ay Işığında Şamata – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1997

Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995

Aşşağıdakiler – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1993

Selçuk Yöntem'in rol aldığı filmler:

2017 – Osmanlı Subayı (Melih Paşa)

2014 – Ayhan Hanım (Baba) (Sinema Filmi)

2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Celal Tan)

2009 – Suluboya

2008 – Mevlana Aşkı Dansı

2008 – Gölgesizler (Muhtar)

2008 – Girdap (Umut’un Babası Yaşar Bey)

2008 – Devrim Arabaları (Latif)

2008 – Alia (Emniyet Müdürü) (TV Filmi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Kadir Zebari)

2005 – Banyo (Adnan)

2004 – Çalınan Ceset (Ahmet) (TV Filmi)

2001 – Deli Yürek-Boomerang Cehennemi (Bozo)

2000 – Şarkıcı (Doktor)

2000 – Taksim-İstanbul

2000 – Acı Gönül (İlhan)

1999 – Kimsecikler (TV Filmi)

1999 – Figüran (Sırrı) (TV Filmi)

1998 – Kaçıklık Diploması (Murat)

1996 – İstanbul Kanatlarımın Altında

1996 – 80. Adım

1993 – Yaz Yağmuru

1993 – C-Blok (Selim)

1991 – Suyun Öte Yanı

Selçuk Yöntem'in rol aldığı diziler:

2017 – Son Destan (Yavuz)

2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Ata Katiboğlu)

2012 – Uçurum (Arif)

2011 – Mazi Kalbimde Yaradır (Rauf Bey)

2008 – 2009 Aşk-ı Memnu (Adnan Ziyagil)

2007 – Sardunya Sokak (İrfan)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Aziz)

2006 – Kız Babası (Rıza Kılıç)

2006 – Kuşdili (Şükrü)

2005 – Rüzgarlı Bahçe (Çınar)

2004 – 24 Saat (Başkomiser Ahmet)

2003 – 2004 – Kurtlar Vadisi

2000 – Üzgünüm Leyla (Taksi Şoförü Orhan)

1999 – Çatısız Kadınlar (Ahmet)

1999 – Deli Yürek (Bozo)

1998 – Çiçeği Büyütmek

1998 – Sıcak Saatler (Süleyman Uslu)

1998 – Ateş Dansı (Nuri)

1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Hilmi)

1994 – Şehnaz Tango

1993 – Süper Baba (Celal)

1984 – Ellis Adası (Ben Vereen Seslendirmesi)

1982 – Ahmet'in Günlüğü

1978 – Yaşadığımız Devir

1978 – Atlı Karınca

Yarışma programları:

2012-2014 – Büyük Risk

2014-2016 – Kim Milyoner Olmak İster?

2017 – “Milyonluk Resim”