Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem nereli, kaç yaşında?

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Ziyagil karakteriyle büyük beğeni toplayan Selçuk Yöntem hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Selçuk Yöntem kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
SELÇUK YÖNTEM KİMDİR?
Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezundur. 1977 yılında, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna giren Selçuk Yöntem, 1978 yılında “Topuzlu”, 1980'de “Kurban” ve 1981'de rol aldığı “Yaban Ördeği” adlı oyunlarla tiyatroya adım attı. Usta sanatçı, 1994 yılında İrfan Yalçın’ın “Aşağıdakiler” adlı oyununu, 1995'de ise Savaş Dinçel’in “Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye” adlı tiyatro oyununu yönetti. “Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye”, Yöntem’e Ankara Sanat Kurumu tarafından verilen “Övgüye Değer Yönetmen” ödülünü kazandırdı.
Kameralar karşısına ise ilk kez 1978 yılında yayınlanan Atlı Karınca isimli diziyle çıkan Selçuk Yöntem; 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Ziyagil karakteriyle büyük beğeni toplamış ve kariyerinin zirvesine çıkmıştır.
Bugüne kadar Süper Baba, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Çiçeği Büyütmek, Çatısız Kadınlar, Kimsecikler, Şaşıfelek Çıkmazı, Üzgünüm Leyla, Kurtlar Vadisi, 24 Saat, Rüzgarlı Bahçe, Kız Babası, Kuş Dili, Sardunya Sokak, Aşkı Memnu, Mazi Kalbimde Yaradır, Uçurum, Bugünün Saraylısı ve Son Destan gibi projelerde rol alan Selçuk Yöntem, Sinema dünyasında da büyük emeği olan başarılı oyuncu, 1991'de gösterime giren “Suyun Öte Yanı” adlı sinema filmi ile bu sektöre adım attı. “İstanbul Kanatlarımın Altında, “ “Banyo ve “Devrim Arabaları” gibi birçok önemli filmde rol aldı.
1976 yılında Zuhal Olcay ile evlendi, 1979 yılında boşandı. İkinci evliliğini 1987’de Cihan Yöntem ile yaptı. Bu evlilikten de 29 Mart 1983 tarihinde Iraz Yöntem adlı bir kızı oldu.
Ödülleri:
1987- “Dört Mevsim” Ankara Sanat Kurumu – Övgüye Değer Erkek Oyuncu Ödülü
1989- “Peynirli Yumurta” Ankara Sanat Kurumu – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1991- “Deli Dumrul” Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1994 – “Yaz Yağmuru” Sinema Yazarları Derneği – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
1995- “Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye” Ankara Sanat Kurumu – Övgüye Değer Yönetmen Ödülü
1997- “Ben Feuerbach” Uluslararası Lions Birliği Ödülünü
1997- “C Blok” SİYAD – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
2004- “Fernando Krapp Bana Mektup Yazmış” Yılın En İyi Erkek Oyuncusu
2006- “Gece Mevsimi” Afife Jale En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
2006- “Gece Mevsimi” Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü
2009- “Devrim Arabaları” 14.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu
2010- “Aşk-ı Memnu” 1.İsmail Cem Televizyon Ödülleri -En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2011- Cüneyt Gökçer Yılın ‘En iyi Erkek Oyuncusu' Ödülü
2014- “Büyük Risk” Magazin Gazeteciler Derneği – En İyi Erkek Sunucu Ödülü
2014- “Büyük Risk” Altın Kelebek- En İyi Yarışma Programı Sunucusu
Selçuk Yöntem'in rol aldığı tiyatro oyunları:
Amadeus – Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu – 2020
Vanya Dayı – Tiyatro Pera – 2010
Koca Bir Aşk Çığlığı – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – 2007
Gece Mevsimi – Kent Oyuncuları – 2006
Fernando Krapp Bana Mektup Yazmış – Aksanat Prodüksion Tiyatrosu – 2003
Dolunay Katili – Sadri Alışık Tiyatrosu – 2001
Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden) – 2000
Karşı Penceredeki Kadın – Sadri Alışık Tiyatrosu – 1999
Ben Feuerbach – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995
Deli Dumrul – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1990
Beğendiğiniz Gibi – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1990
Sevgili Palyaço – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1989
Peynirli Yumurta – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1988
Dört Mevsim – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1986
Ay Işığında Şamata – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1987
Keşanlı Ali Destanı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1986
Hırçın Kız – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1985
Ak Tanrılar – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1983
Yine Başladılar Şarkılarına – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1982
Üç Kız Kardeş – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1982
Yaban Ördeği – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1981
Kurban – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1980
Çavuş Musgrave’ın Davası – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979
Bir Umut İçin (Montserrat) – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979
Othello – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1978
Topuz – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977
İstanbul Efendisi – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1973
Yanlışlıklar Komedyası – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972
Selçuk Yöntem'in yönettiği bazı oyunlar:
Keşanlı Ali Destanı – Konya Devlet Tiyatrosu – 1999
Ay Işığında Şamata – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1997
Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995
Aşşağıdakiler – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1993
Selçuk Yöntem'in rol aldığı filmler:
2017 – Osmanlı Subayı (Melih Paşa)
2014 – Ayhan Hanım (Baba) (Sinema Filmi)
2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Celal Tan)
2009 – Suluboya
2008 – Mevlana Aşkı Dansı
2008 – Gölgesizler (Muhtar)
2008 – Girdap (Umut’un Babası Yaşar Bey)
2008 – Devrim Arabaları (Latif)
2008 – Alia (Emniyet Müdürü) (TV Filmi)
2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Kadir Zebari)
2005 – Banyo (Adnan)
2004 – Çalınan Ceset (Ahmet) (TV Filmi)
2001 – Deli Yürek-Boomerang Cehennemi (Bozo)
2000 – Şarkıcı (Doktor)
2000 – Taksim-İstanbul
2000 – Acı Gönül (İlhan)
1999 – Kimsecikler (TV Filmi)
1999 – Figüran (Sırrı) (TV Filmi)
1998 – Kaçıklık Diploması (Murat)
1996 – İstanbul Kanatlarımın Altında
1996 – 80. Adım
1993 – Yaz Yağmuru
1993 – C-Blok (Selim)
1991 – Suyun Öte Yanı
Selçuk Yöntem'in rol aldığı diziler:
2017 – Son Destan (Yavuz)
2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Ata Katiboğlu)
2012 – Uçurum (Arif)
2011 – Mazi Kalbimde Yaradır (Rauf Bey)
2008 – 2009 Aşk-ı Memnu (Adnan Ziyagil)
2007 – Sardunya Sokak (İrfan)
2007 – Kuzey Rüzgarı (Aziz)
2006 – Kız Babası (Rıza Kılıç)
2006 – Kuşdili (Şükrü)
2005 – Rüzgarlı Bahçe (Çınar)
2004 – 24 Saat (Başkomiser Ahmet)
2003 – 2004 – Kurtlar Vadisi
2000 – Üzgünüm Leyla (Taksi Şoförü Orhan)
1999 – Çatısız Kadınlar (Ahmet)
1999 – Deli Yürek (Bozo)
1998 – Çiçeği Büyütmek
1998 – Sıcak Saatler (Süleyman Uslu)
1998 – Ateş Dansı (Nuri)
1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Hilmi)
1994 – Şehnaz Tango
1993 – Süper Baba (Celal)
1984 – Ellis Adası (Ben Vereen Seslendirmesi)
1982 – Ahmet'in Günlüğü
1978 – Yaşadığımız Devir
1978 – Atlı Karınca
Yarışma programları:
2012-2014 – Büyük Risk
2014-2016 – Kim Milyoner Olmak İster?
2017 – “Milyonluk Resim”