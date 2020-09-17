Selin Ciğerci, ‘Senin çocuğun olmaz’ diyen Deniz Akkaya ile kavga etti

Selin Ciğerci, ‘Senin çocuğun olmaz’ diyen Deniz Akkaya ile kavga etti

Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı programda çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıkıştı.

Beş yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçen aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.

Dün akşam Uçankuş TV’de ‘Canlı Masa’ isimli programı sunan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci’nin Bodrum’daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi.

“İKİ ELİM YAKANDADIR”

Bu iddiaların üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi. Evindeki kadının taşıyıcı anne olmadığını eltisi olduğunu söyleyen Ciğerci, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi.

Canlı yayında tartıştığı Ciğerci’nin kendisini çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya, “Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor” dedi.

“DAHA ÇOCUĞUM OLMADAN KONUŞUYORSUNUZ AYIP”

Şu an taşıyıcı anne gibi birinin olmadığını söyleyen Ciğerci, “Ha evlatlık alırım ha o yöntemle olur. Ben sadece taşıyıcı anne istiyorum dedim. Türkiye’de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydum sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar coronayı bilip maske çıkardınız. Bu kadar beni çocuğumla para kazanmama taktıysanız… Daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya” dedi.”

“SANA NE!”

Bunun üzerine araya giren Akkaya ise “Selincim olamaz, kanunlar izin vermiyor” deyince küplere binen Ciğerci “Sana ne” diyerek isyan etti.