Seren Serengil’den Ece Erken açıklaması: Doktoru ‘kalbi durabilir’ diyerek yasakladı
Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti ve cenazesi Rize'de toprağa verildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünüm ardından zor günler geçiren Ece Erken hakkında Seren Serengil açıklamalarda bulundu.
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından zor günler geçiriyor.
Erken’i evinde ziyeret eden Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda şunları söyledi:
* O kadar ilaç içiyor ki kendine gelmemek için uyanmak istemiyor.
* Doktoru ‘uyurken kalbi durabilir’ diyerek yasakladı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. O elindeki fotoğraf hiç düşmüyor.
* Ece’nin bunu kolay atlatabilmesi kolay değil. Gördü izledi. Allah sabır versin.