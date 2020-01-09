Serkan Kuru kimdir? Serkan Kuru nereli ve kaç yaşında?

Serkan Kuru, 1978 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Terme Çayı isimli film ile geçen Serkan Kuru hakkında merak edilenler haberimizde... Serkan Kuru nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Astsubay Başçavuş Ali Çekiç karakterini canlandıran Serkan Kuru hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Serkan Kuru kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SERKAN KURU KİMDİR?

Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde tamamladıktan sonra; tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmde canlandırdığı Ahmet karakteri ile geçen ve ilk dizi deneyimini de 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Serkan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Astsubay Başçavuş Ali karakterine hayat veren Serkan Kuru, 1.85 metre boyunda, 84 kilo ve İkizler burcudur.

Serkan Kuru’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Savaşçı (Ali) (TV Dizisi)

2018 – Tatlı Bela (Erdem) (Sinema Filmi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Teoman) (TV Dizisi)

2017 – Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

2017 – Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (Komiser Taylan) (Sinema Filmi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (Fuat) (TV Dizisi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Teğmen Vedat) (TV Dizisi)

2015 – Evlenmeden Olmaz (Sinema Filmi)

2014 – 2016 – Kertenkele (Semih) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Taner) (TV Dizisi)

2013 – Şevkat Yerimdar (Kutay) (Sinema Filmi)

2013 – 2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2012 – Taş Mektep (Atatürk) (Sinema Filmi)

2012 – Muhalif Başkan (Ozan) (Sinema Filmi)

2012 – Araf Zamanı (Serkan) (TV Dizisi)

2011 – Tövbeler Tövbesi (Batuhan) (TV Dizisi)

2011 – Bekle Beni Yarın (Kadri) (Sinema Filmi)

2010 – Gölgedeki Renkler (Doktor Sezgin) (Sinema Filmi)

2010 – Elde Var Hayat (Selim) (TV Dizisi)

2010 – Ateşe Yürümek (Sinan) (TV Dizisi)

2009 – Yalancısın Sen (Ömer) (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (Erdinç) (TV Dizisi)

2008 – kollama (Atilla) (TV Dizisi)

2008 – Kalpsiz Adam (Ahmet) (TV Dizisi)

2007 – Zeliha’nın Gözleri (Kenan) (TV Dizisi)

2007 – Kelebek Çıkmazı (Kerem) (TV Dizisi)

2007 – Hatçe Sosyetede (Emre) (TV Filmi)

2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2006 – Kaşıkçı Güzeli (Kadir) (TV Filmi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Süslü Burak) (Sinema Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Burak) (TV Dizisi)

2005 – Ümmü’nün Türküsü (TV Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (Nihat) (TV Dizisi)

2004 – Şahmeran (Şahmeran) (Sinema Filmi)

2004 – Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Mehmet) (Sinema Filmi)

2004 – Terme Çayı (Ahmet) (Sinema Filmi)