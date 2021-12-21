Sezai Aydın’ın gerçek ölüm nedenini oğlu açıkladı

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) dün yaşamını yitirdi. Sanatçının oğlu Arda Aydın, babasının corona virüsünden değil kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini, Al Pacino ve Rober de Niro gibi oyuncuları seslendiren Sezai Aydın dün yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

“KALP YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETTİ”

Kasım ayında eşi Fatma Çiğdem Aydın’ı kanser nedeniyle kaybeden Sezai Aydın’ın corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Babasının corona nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Basında yer alan ‘coronadan vefat etti’ haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi… Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Covid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam.”

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