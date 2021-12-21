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Sezai Aydın yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:06 - 21 Aralık 2021 Güncellenme:
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Sezai Aydın yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Aydın için saat 10.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celâl Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Aydın’ın naaşı ardından, öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.

Sezai Aydın; John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini, Al Pacino ve Rober de Niro gibi oyuncuları seslendirmişti.

EŞİ DE GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ

Sezai Aydın’ın eşi Fatma Çiğdem Aydın, kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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