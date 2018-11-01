Son dakika haberleri | Sıla, Ahmet Kural’dan şikayetçi oldu: Ahmet beni dövdü!

Son dakika haberleri | Sıla, Ahmet Kural’dan şikayetçi oldu: Ahmet beni dövdü!

Şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sıla ifadesinde "Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürdü bu saldırı" iddiasında bulundu. Sıla, yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyadan da bir açıklamada bulundu.

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süre önce barışarak yeniden ilişkiye başladığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Avukatıyla birlikte adliyeye gelen ünlü şarkıcı, aile mahkemesine de başvurarak, Ahmet Kural hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

‘AHMET KURAL’DAN ŞİKAYETÇİYİM’

Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sıla, “İfade vermeye geldim. Ahmet Kural’dan şikayetçiyim” dedi. Sıla’nın avukatı Avuat Rezan Epözdemir ise “Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit olayı var. Dün itibarıyla koruma kararı çıkardık. Savcılık da Sıla’nın ifadesine başvurdu” dedi.



FİZİKİ ŞİDDET NEDENİYLE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KULLANDIK



Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan ünlü şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir, “Bir cümle ile söyleyelim bizim bir koruma talebimiz oldu. Aile mahkemesi talebi uygun gördü, bir koruma kararı verdi. Başta uzaklaştırma olmak üzere, 6284 sayılı kanun 5. Maddesi uyarınca şiddet, fiziki şiddet nedeniyle özgürlüğümüzü kullandık. Akabinde İstanbul cumhuriyet başsavcılığına şikayetçi olduk” diye konuştu.

DARP, CEBİR, ŞİDDET, HAKARET, TEHDİT…

Avukat Epözdemir, “Başsavcılık makamı da bugün Sıla hanımın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek”

MAHKEME, 3 AY KORUMA KARARI VERDİ



Avukat Epözdemir, mahkemenin 3 ay koruma kararı verdiğini belirterek, “Evden uzaklaştırmadan, iş yerine uzaklaştırmaya kadar, kitle iletişim araçlarından rahatsız etmemeye kadar bir çok konuda mahkeme karar verdi. Koruma kararı dün itibariyle çıktı. Henüz bir aşma yok. Umarım aşma yok, olursa hukuki müeyyidesi var biliyorsunuz. Disiplin hapsi var aşılmayacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Sıla ve avukatı adliyeden ayrıldı.

“KAFASINI DUVARLARA VURDU… KÜL TABLASIYLA SALDIRDI…”

Sıla’nın savcılığa sunduğu dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dileçkede, Ahmet Kural ile gönül birlikteliği yaşadığı, 2018’in Ocak ayında birlikteliğin son bulduğu yine Ekim ayında ise yeniden bir araya gelerek kaldıkları yerden devam kararı aldıkları kaydedildi. Dilekçede, 29 Ekim günü sabaha karşı 04.00’da Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evindeyken, Sıla’nın yoğun alkol alan Kural tarafından ağır fiziki saldırıya uğradığı, darp edilerek yerlerde sürüklendiği, kafasını duvarlara vurduğu ve kül tablasıyla kendisine saldırdığı öne sürüldü.

“ŞİDDET 45 DAKİKA SÜRDÜ”



Sıla’nın can havliyle evden kaçmaya çalışırken Ahmet Kural tarafından sürüklenerek tekrar darp edildiği belirtilerek, Kural’ın, Sıla’nın vücudunun değişik yerlerine, kafasına ve kulağına hunharca ve vahşice saldırıda bulunduğu belirtildi. Dilekçede, Ahmet Kural’ın Sıla’ya uyguladığı şiddetin 45 dakika sürdüğü vurgulandı.

ANNESİ İZMİR’DEN GELİNCE DARP RAPORU ALDI



Kural’ın şiddetin yanı sıra Sıla’ya ve ailesine ağır küfürler ettiği ve defalarca, “Seni öldürürüm” dediği öne sürülen dilekçede, Sıla’nın o gün üzerinde bulunan ve şiddet sırasında yırtılan kıyafetleri ile darp sonrası çekilen fotoğrafların da dilekçe ekinde yer aldığı belirtildi. Dilekçede, Sıla’nın korku dolu dakikaların ardından evden çıkabildiği şoförüyle Harbiye’deki evine gittiği, annesinin İzmir’den gelmesinin ardından cesaretini toplayarak darp raporu aldığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sıla, darp olayıyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldı. Bu fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış” dedi.

İşte Sıla’nın “Bugüne dair” başlıklı o açıklamasının tam metni;