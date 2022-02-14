Tarkan, 17 Şubat’ta çıkacak yeni şarkısının adını duyurdu

Sanatçı Tarkan, uzun süredir hayranlarının heyecanla beklediği yeni şarkısının adını açıkladı. İsmi 'Geççek' olan şarkı 17 Şubat'ta yayınlanacak.

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Son albümünü 2017 yılında yayınlayan ve aylardır yeni şarkı hazırladığında olan Tarkan'dan beklenen haber geldi.

Geçen günlerde şarkısının dinleyicilerle buluşmasına az bir zaman kaldığını sosyal medya hesaplarından resmen duyuran Tarkan, “Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen şarkısı için hazırlıklarını sürdüren sanatçı, Instagram hesabından yeni şarkısının 12 saniyesini de “Coming soon” notuyla paylaştı.

ŞARKISININ ADINI AÇIKLADI

Tarkan son olarak yaptığı paylaşımla yeni şarkısının adını da duyurdu. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı, 17 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak.

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