Yeliz Kuvancı kimdir? Yeliz Kuvancı nereli, kaç yaşında?

Yeliz Kuvancı, 1987 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle geçen Yeliz Kuvancı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yeliz Kuvancı nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Tutunamayanlar isimli dizide Ayşe karakterine hayat vermiş olan Yeliz Kuvancı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Yeliz Kuvancı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

Yeliz Kuvancı KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Ankara'lıdır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2010 yılında, Öyle Bir Geçer Zaman ki’de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. Ardından Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı.

Yeliz Kuvancı son olarak TRT’de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karekterine hayat vermiştir.

Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci) (TV Dizisi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep) (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Güneş) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır) (TV Dizisi)

2020 – Tutunamayanlar (Ayşe) (TV Dizisi)