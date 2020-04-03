Yiğit Koçak kimdir? Yiğit Koçak nereli ve kaç yaşında?

Yiğit Koçak, 1995 doğumludur. Seni Kimler Aldı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yiğit Koçak hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yiğit Koçak nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Onur karakterini canlandıran Yiğit Koçak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yiğit Koçak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

Yiğit Koçak, 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir. Tam adı: Bilal Yiğit Koçak'tır. İnternet dünyasında Vine Fenomeni olarak tanınan Yiğit Koçak, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde sürdürmektedir.

Akademi 3,5'ta oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atmış, ardından 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Onur karakterine hayat veren Yiğit Koçak, 1.88 metre boyunda, 76 kilo ve Terazi burcudur.

Yiğit Koçak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Onur) (TV Dizisi)

2019 – Kimse Bilmez (Sinan) (TV Dizisi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Mehmet) (TV Dizisi)