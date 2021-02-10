Apollonia Nekropol Arkeoparkı’nda sona gelindi

Gölyazı'da bölgenin tarihini değerlerini geleceğe taşıyacak ve Gölyazı'nın kültür turizmi alanında dünyada adını sıkça duyurmasını sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiren Nilüfer Belediyesi Apollonia Nekropol Arkeoparkı’nın açılışına hazırlanıyor. Bursa Müze Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Nilüfer Belediyesi iş birliği ile 2016 yılında başlayan projede sona gelindi.

ÇOK SAYIDA AKADEMİSYEN ÇALIŞIYOR

Yıllar içinde, başta Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin olmak üzere onlarca akademisyen ve uzmanın görev aldığı çalışmalara Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Cura ve ekibi de katkı sağlıyor. Projede, nekropol alanındaki mezar çatı örtüleri ve yürüyüş platformları tamamlanma aşamasına gelindi.

İKİ AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait farklı mezar stilleri ve ölü gömme geleneklerinin aktarılacağı alandaki bu titiz çalışmayı yürüten Murat Cura, kerpiç mezarlardaki restorasyon ve onarım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

2 BİN 500 YILLIK KERPİÇ MEZARLAR

Ekibi ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 yıllık kerpiç mezarları sağlamlaştırarak yıllar içinde oluşan tahribatı gidermek üzere çalıştıklarını ifade eden Murat Cura Şöyle konuştu:

“Burada kremasyon tipi, yani ölülerin yakıldığı mezarlar var. Ana malzeme taş olmak üzere kerpiç malzeme kullanılmış. Ancak tabi yıllar içinde doğa şartları ve özellikle yağmur suları nedeniyle bu yapıların bir kısmı zarar görmüş. Biz burada yaptığımız işlemle zamanın bu etkilerini geriye döndürmek ve bundan sora zarar görme olasılığını en aza indirmek istiyoruz. Bu yapıların ilk yapıldığı zamandaki doğal malzemeleri kullanıyoruz. Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuarı Müdürlüğü, Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamıza ve arkelog arkadaşlarımıza danışarak yaptığımız bu işlemi iki ay içinde tamamlayacağız ancak yaptığımız bu işlemi sık sık kontrol edeceğiz.”

EN İYİ KORUNMUŞ BÖLGE

Gölyazı'ya ilk defa geldiğini ve bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinden oldukça etkilendiğini ifade eden Murat Cura, “Bildiğim kadarıyla bu alan kremasyon mezar tiplerinin en iyi korunmuş, en önemli örneklerinden biri. Göl ve yerleşim muazzam güzellikte. Burada 50-60 yıl ciddi kazılar yürütülmeli. Finansman ve destekler arttırılmalı. Denizli'deki Laodikya Antik Kenti örneğinde olduğu gibi ilk 10 yılın sonunda bile Gölyazı, arkeolojik açıdan dünyanın en önemli merkezleri arasına girmeye aday olabilir” dedi.