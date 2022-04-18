Kastamonu’da bir doğa harikası: Valla Kanyonu

Kastamonu ili sınırları içinde yer alan doğa harikası Valla Kanyonu, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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Valla Kanyonu, Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü yakınlarında, Devrekani Çayı ile Kanlı Çay’ın buluştuğu yerde başlıyor.

Kuzeydeki Cide’ye doğru 10 kilometre uzanan kanyon, 800-1200 metre arasındaki yüksek kayalık uçurumlara sahip. Bu kayalıklarda kartal, şahin, akbaba gibi yırtıcı kuşlar yaşamakta.

Çok zengin bitki örtüsüne sahip Valla Kanyonu’nda bulunan şelaleler ve göletler, bölgeye yapılan geziyi doyumsuz kılıyor.

Kanyonun içinin, profesyonel grup eşliğinde ve uygun ekipman olmadan gezilmesi çok tehkikeli. Ancak girişi ve çıkışında yerel rehberler ile kısa girişler yapabilmek mümkün.

Kastamonu Valiliği tarafından yaptırılan özel oturma alanlarının da bulunduğu Bakacak Tepesi de, bu görkemli görüntüyü kuşbakışı izlemek, fotoğraf çekmek için en ideal nokta.

(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez / DepoPhotos)