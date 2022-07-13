Kot pantolonundaki küçük ceplerin sırrını biliyor musunuz?

Kot pantolonlardaki küçük ceplerin ne işe yaradığını merak ettiyseniz, işte cevap bu haberde gizli...

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Kot pantolonu olan çoğu insan, ana cebin içindeki küçük cepleri fark etmiştir. Peki neden orada olduklarını hiç merak ettiniz mi?

Bu sorunun cevabı tarihsel bir nedenin içinde gizli.

Daily Star’da yer alan habere göre, bu küçük cepler, “waist overall” türü kot pantolonuna dikildikleri 1890 yılına kadar uzanıyor. Eskiden cep saatleri için yaygın olarak kullanılırlardı.

Tarihçi Tracey Panek, Insider’a, “Arşivlerdeki (1879’dan itibaren) en eski bel tulumu, saat cebini içeriyor. 19. yüzyıldan kalma tulumlarımızda pantolonun sağ tarafında deri yamanın altında tek bir arka cep vardı” dedi.

Görünüşe göre küçük cep, takım elbise pantolonunda asla bulunmuyor çünkü bir cep saati, resmi giyimlerde ceketin iç parçasında yer alıyor.

Bugünlerde pek çok insan cep saati kullanmadığından, hala orada olmaları biraz anlamsız görünebilir.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DA ETKİLEMİŞ

Peki neden hala küçük cepler üretilmeye devam ediyor? Bunun cevabı da İkinci Dünya Savaşı ile ilgili duygulardan kaynaklanıyor.

Panek bunu da, “Saat cebiyle ilgili ilginç bir gerçek, İkinci Dünya Savaşı sırasında metali korumanın bir yolu olarak iki köşe perçininin çıkarılmasıdır.”

“Perçinler savaştan sonra saat cebine geri döndü. Üst iki köşede perçinlenmişti ve tek iğneli dikiş makinesiyle dikilmiş bir kemer tasarımını içeriyordu.”

“Saat cebi; ceplerimizdeki perçinler, düğme patları, kemerli arka cep dikişleri ve deri yama gibi mavi kot pantolonun orijinal bir unsuruydu.”

“Günümüzde, ilk tasarımın bütünlüğünü korumak için markalar, saat cebini koruyor” şeklinde açıkladı.

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