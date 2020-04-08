Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Online ziyaret edilebilecek moda sergileri
Online ziyaret edilebilecek moda sergileri
Herkesin kendi karantinasını uyguladığı şu dönemde, pek çok etkinlik ve sergiler online ziyarete açıldı. Moda sergileri de corona virüsü kapsamında siteleri ziyaretçilere açtı...
Moda 8 Nisan 2020 - 14:12

Dünya, corona virüsü nedeniyle kendini eve kapattı. Konserler, tiyatro oyunları gibi pek çok etkinlik, şu dönemde online olarak yapılmaya başlandı. Sergiler de artık online olarak ziyaret edilebiliyor. İşte evinizde, bilgisayar ya da telefonunuzdan ziyaret edebileceğiniz online moda sergilerinden bazıları…

Frida Kahlo sergisinden bir kare

Faces of Frida – Frida’nın Yüzleri koleksiyonu Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun farklı yüzlerini dijital ortamda dünya ile buluşturuyor. Google Arts & Culture projesine hem bilgisayarınızdan hem de mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sergide Kahlo’nun çalışmalarından kıyafetlerine pek çok detay görebilirsiniz.

Louis Vuitton Foundation: Le parti de la peinture

Louis Vuitton Vakfı, Joan Mitchell, Alex Katz, Gerhard Richter, Ettore Spalletti ve Yayoi Kusama’nın eserlerini içeren koleksiyonundan zengin bir seçim olan Louis Vuitton Fondation: Le parti de la peinture sergisini sundu. “Phalli’s Field” sergisini ziyaret edebilirsiniz.

Marie-Antoinette

Modanın doğum yeri olarak kabul edilen Versay, 1780’lerdeki Louis XVI döneminde, her gün düzenlenen resmi törenlerde erkek ve kadın modasının ana hatları çizildi. Château de Versailles, bir yandan erkek stil kodlarına, diğer yandan da ilk moda ikonlarından biri olan Marie-Antoinette‘in tarzını inceleyen iki sanal sergi sunuyor.

İLGİLİ HABERŞehir Tiyatroları'nda perde kapanmıyor! İki oyun online yayınlanacak...