Online ziyaret edilebilecek moda sergileri

Herkesin kendi karantinasını uyguladığı şu dönemde, pek çok etkinlik ve sergiler online ziyarete açıldı. Moda sergileri de corona virüsü kapsamında siteleri ziyaretçilere açtı...

Dünya, corona virüsü nedeniyle kendini eve kapattı. Konserler, tiyatro oyunları gibi pek çok etkinlik, şu dönemde online olarak yapılmaya başlandı. Sergiler de artık online olarak ziyaret edilebiliyor. İşte evinizde, bilgisayar ya da telefonunuzdan ziyaret edebileceğiniz online moda sergilerinden bazıları…

Faces of Frida – Frida’nın Yüzleri koleksiyonu Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun farklı yüzlerini dijital ortamda dünya ile buluşturuyor. Google Arts & Culture projesine hem bilgisayarınızdan hem de mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sergide Kahlo’nun çalışmalarından kıyafetlerine pek çok detay görebilirsiniz.

Louis Vuitton Vakfı, Joan Mitchell, Alex Katz, Gerhard Richter, Ettore Spalletti ve Yayoi Kusama’nın eserlerini içeren koleksiyonundan zengin bir seçim olan Louis Vuitton Fondation: Le parti de la peinture sergisini sundu. “Phalli’s Field” sergisini ziyaret edebilirsiniz.

Modanın doğum yeri olarak kabul edilen Versay, 1780’lerdeki Louis XVI döneminde, her gün düzenlenen resmi törenlerde erkek ve kadın modasının ana hatları çizildi. Château de Versailles, bir yandan erkek stil kodlarına, diğer yandan da ilk moda ikonlarından biri olan Marie-Antoinette‘in tarzını inceleyen iki sanal sergi sunuyor.