1,5 milyon liralık araçla ceviz sattılar

Ankara'da 10 gün önce açılan kuruyemiş dükkanının önünde, piyasaya değeri 1,5 milyon TL olan lüks otomobilde ceviz satıldı. Geçen haftalarda da İstanbul'da bir kişi Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzları satarken görüntülenmişti.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde otomobil galerisi bulunan Abdullah Duman, 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı. Duman, galeride bulunan piyasa değeri 1,5 milyon TL’lik otomobili dükkanın önüne çekip, bagajında ceviz satmaya başladı.

Kilosu 30 TL’den satılan cevizlerden daha çok lüks otomobil ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, bagajı ceviz dolu lüks aracın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dükkanda çalışan İbrahim Kalender, “Arkadaşlarımızla görüştük ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Biz de kuruyemişlerimizi aracımızın içinde sergilemeye başladık. Çok ilgi gördü. İnsanlar gelip fotoğraf çektiriyor” dedi. (DHA)