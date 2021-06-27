48 yaşındaki rock müzisyeni, AstraZeneca aşısı olduktan sonra beyin kanamasından öldü

19 Mayıs’ta Newcastle’da hayatını kaybeden müzisyenin baş ağrısıyla başlayan rahatsızlığının nedeni olarak ise COVID-19 virüs aşısının komplikasyonlarından kaynaklanan bir kanamanın beyne hasar bırakması olduğu belirtildi.

21 yıldır Zion ile birlikte olan Vikki Spit, hayatının milyonlarca parçaya ayrıldığını söyledi.

Spit, kayıp yaşamasına rağmen hâlâ aşı yanlısı olduğunu söylese de, hükümeti sağlık personelini yan etkiler konusunda daha iyi eğitmeye çağırıyor. Ayrıca, Zion’un ölmeden önce yüzde 60 engelli olduğunu kanıtlayamazsa tazminat alamayacağını öğrendikten sonra bakanları Aşı Hasarı Ödeme Planı’nı yeniden çalışmaya çağırıyor.

RİSKLİ GRUPTA DEĞİLDİ

Spit, “Gençlerin AztraZeneca aşısı almadığını biliyorduk ama o, o yaş grubunda değildi, bu yüzden hiçbir şey düşünmedik. Her şey yolundaydı, üzerine düşeni yapmıştı” dedi.

Zion’un ilk hafta aşının hiçbir yan etkisini görmediğini, ancak 15 Mayıs’ta yataktan çıkamayacak hale geldiğini anlattı: “İlk müdahalede, görevli tüm bilgileri aldı ve aşı yaptırmış olmasının alakalı olduğunu düşündü, ancak daha sonra aşının çok uzun zaman önce olduğunu söyledi ve migreni olduğu sonucuna vardılar.”

Spit, sevgilisi ile hastaneye gidemediğini belirterek şunları anlatıyor: “İnme geçirdiğini ve iyileşeceğini düşündüm. Son derece zinde ve sağlıklıydı. Saatler sonra, beyin cerrahı beni aradı ve beynindeki baskı çok büyük olduğu için büyük bir kafatası parçasını çıkarmak zorunda olduklarını söyledi. Daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylediler. Uyanmasını beklemiyorlardı ve eğer uyanırsa bitkisel hayatta olacaktı. Ve buna AstraZeneca aşısının neden olduğunu düşündüklerini söylediler.”

Zion’un ölümünden sonra karaciğeri ve böbrekleri nakil için, diğer organları da tıbbi araştırmalar için bağışlandı.

Geçen ay İngiltere’deki sağlık yetkilileri, kan pıhtısı korkusu nedeniyle 40 yaşın altındaki tüm çocuklara AstraZeneca’nın aşısına bir alternatif sunulmasını önerdi. 24.2 milyon aşı alıcısı arasında 330’dan fazla nadir bir pıhtılaşma vakası tespit edildi. Elli sekiz hasta öldü.

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